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В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем
В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем - РИА Новости, 13.09.2023
В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем
Полицейские задержали в городе Гатчина Ленинградской области мужчину с пневматическим ружьем, которое якобы понадобилось ему для съемки видеоролика, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:04
2023-09-13T17:04
2023-09-13T18:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Гатчина Ленинградской области мужчину с пневматическим ружьем, которое якобы понадобилось ему для съемки видеоролика, сообщил городской главк МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду утром в полицию Гатчины поступило сообщение о неизвестном мужчине во дворе дома 18 на улице Чехова, в руках у которого был "предмет, похожий на ружьё". "Полиция оперативно приступила к поискам вооруженного мужчины. Спустя некоторое время он был задержан нарядом полиции на территории гатчинского парка. Полицейским 47-летний местный житель пояснил, что снимал ролик для социальной сети по мотивам популярной компьютерной игры и использовал для этого собственную экипировку и пневматическое ружьё", - говорится в сообщении. При этом в квартире мужчины найдены и изъяты два пневматических пистолета и пневматического ружьё. Проводится проверка. Телеканал "78" сообщил в среду, что в ходе поисков вооруженного жителя Ленобласти в Гатчине якобы закрыли ряд детских садов и школ. Официальным подтверждениям этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, гатчина, ленинградская область, россия
Происшествия, Гатчина, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области задержали мужчину с пневматическим ружьем
Задержанный в Ленинградской области мужчина с пневматом заявил, что снимал ролик
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Гатчина Ленинградской области мужчину с пневматическим ружьем, которое якобы понадобилось ему для съемки видеоролика, сообщил городской главк МВД РФ.
Как информирует ведомство, в среду утром в полицию Гатчины поступило сообщение о неизвестном мужчине во дворе дома 18 на улице Чехова
, в руках у которого был "предмет, похожий на ружьё".
"Полиция оперативно приступила к поискам вооруженного мужчины. Спустя некоторое время он был задержан нарядом полиции на территории гатчинского парка. Полицейским 47-летний местный житель пояснил, что снимал ролик для социальной сети по мотивам популярной компьютерной игры и использовал для этого собственную экипировку и пневматическое ружьё", - говорится в сообщении.
При этом в квартире мужчины найдены и изъяты два пневматических пистолета и пневматического ружьё. Проводится проверка.
Телеканал "78" сообщил в среду, что в ходе поисков вооруженного жителя Ленобласти в Гатчине якобы закрыли ряд детских садов и школ. Официальным подтверждениям этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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