https://ria.ru/20230913/rubl-1896054632.html
Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля
Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля - РИА Новости, 13.09.2023
Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля
Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:20
2023-09-13T11:20
2023-09-13T11:20
экономика
герман греф
сбербанк россии
курс рубля
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф на канале "Россия 24". "То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе - найти механизмы решения этой проблемы", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Греф добавил, что банк также предложил властям примерно шесть разных мер в этой сфере, которые помогут стабилизировать ситуацию, однако отказался комментировать конкретные меры. "Это такая очень тонкая сфера. Все это в обсуждении. У нас есть свой набор предложений, но это нужно делать, это не то, что нужно публично обсуждать", - отметил Греф.
https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, сбербанк россии, курс рубля
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Курс рубля
Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля
Греф: правительство и Сбербанк разбираются в причинах волатильности курса рубля
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф на канале "Россия 24"
.
"То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе - найти механизмы решения этой проблемы", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде.
Греф добавил, что банк также предложил властям примерно шесть разных мер в этой сфере, которые помогут стабилизировать ситуацию, однако отказался комментировать конкретные меры. "Это такая очень тонкая сфера. Все это в обсуждении. У нас есть свой набор предложений, но это нужно делать, это не то, что нужно публично обсуждать", - отметил Греф.
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