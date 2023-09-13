https://ria.ru/20230913/rubl-1896054632.html

Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля

Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля - РИА Новости, 13.09.2023

Греф заявил о работе над дополнительными мерами по стабилизации курса рубля

Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:20

2023-09-13T11:20

2023-09-13T11:20

экономика

герман греф

сбербанк россии

курс рубля

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские власти разбираются в причинах волатильности курса рубля и ищут механизмы для его стабилизации, Сбербанк также вынес ряд предложений в этой сфере, заявил глава банка Герман Греф на канале "Россия 24". "То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе - найти механизмы решения этой проблемы", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. Греф добавил, что банк также предложил властям примерно шесть разных мер в этой сфере, которые помогут стабилизировать ситуацию, однако отказался комментировать конкретные меры. "Это такая очень тонкая сфера. Все это в обсуждении. У нас есть свой набор предложений, но это нужно делать, это не то, что нужно публично обсуждать", - отметил Греф.

https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, герман греф, сбербанк россии, курс рубля