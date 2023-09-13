https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html
Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка
Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка - РИА Новости, 13.09.2023
Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка
Донбасс считает себя частью России, заявил бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:26
2023-09-13T09:26
2023-09-13T11:36
в мире
россия
донецк
сша
патрик ланкастер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Донбасс считает себя частью России, заявил бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я всем им (жителям Донбасса. — Прим. ред.) говорил, что США и Запад считают эти территорию частью Украины, — но они все до одного отвечали, что они — часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет", — сказал он.Ланкастер добавил, что во время прошедших в России выборов украинские войска постоянно атаковали Донецк и другие населенные пункты. Каждый день погибали мирные жители, сказал он.В Единый день голосования, 10 сентября, ВСУ ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказалось разрушено несколько жилых частных домов. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за сутки украинская армия как минимум 80 раз открывала огонь по республике. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписали соответствующие договоры. До 1 января 2026 года на новых территориях действует переходный период.Выборы, завершившиеся 10 сентября, впервые проходили в новых регионах по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. По предварительным данным, во всех четырех регионах большинство мандатов получила партия "Единая Россия".0 сент
https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html
https://ria.ru/20230905/vizit-1894216067.html
россия
донецк
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецк, сша, патрик ланкастер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Донецк, США, Патрик Ланкастер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка
Военкор США Ланкастер: Донбасс считает себя частью России
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Донбасс считает себя частью России, заявил бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Я всем им (жителям Донбасса. — Прим. ред.) говорил, что США и Запад считают эти территорию частью Украины, — но они все до одного отвечали, что они — часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет", — сказал он.
Ланкастер добавил, что во время прошедших в России выборов украинские войска постоянно атаковали Донецк и другие населенные пункты. Каждый день погибали мирные жители, сказал он.
В Единый день голосования, 10 сентября, ВСУ ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказалось разрушено несколько жилых частных домов. Как сообщили в представительстве ДНР
в СЦКК, за сутки украинская армия как минимум 80 раз открывала огонь по республике. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали.
"Будут потери": на Западе заговорили о возможном отказе от Украины
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписали соответствующие договоры. До 1 января 2026 года на новых территориях действует переходный период.
Выборы, завершившиеся 10 сентября, впервые проходили в новых регионах по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. По предварительным данным, во всех четырех регионах большинство мандатов получила партия "Единая Россия".
"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса