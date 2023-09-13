https://ria.ru/20230913/rossiya-1896022778.html

Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка

Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка - РИА Новости, 13.09.2023

Американский военкор озвучил шокирующую для Запада правду из Донецка

Донбасс считает себя частью России, заявил бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:26

2023-09-13T09:26

2023-09-13T11:36

в мире

россия

донецк

сша

патрик ланкастер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Донбасс считает себя частью России, заявил бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я всем им (жителям Донбасса. — Прим. ред.) говорил, что США и Запад считают эти территорию частью Украины, — но они все до одного отвечали, что они — часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет", — сказал он.Ланкастер добавил, что во время прошедших в России выборов украинские войска постоянно атаковали Донецк и другие населенные пункты. Каждый день погибали мирные жители, сказал он.В Единый день голосования, 10 сентября, ВСУ ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказалось разрушено несколько жилых частных домов. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за сутки украинская армия как минимум 80 раз открывала огонь по республике. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписали соответствующие договоры. До 1 января 2026 года на новых территориях действует переходный период.Выборы, завершившиеся 10 сентября, впервые проходили в новых регионах по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. По предварительным данным, во всех четырех регионах большинство мандатов получила партия "Единая Россия".0 сент

https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html

https://ria.ru/20230905/vizit-1894216067.html

россия

донецк

сша

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в мире, россия, донецк, сша, патрик ланкастер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато