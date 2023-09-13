https://ria.ru/20230913/rossiya-1896017868.html

Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын

Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2023

Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын

Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:06

2023-09-13T09:06

2023-09-13T09:09

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным."Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896014705.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)