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Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2023
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09:06 13.09.2023 (обновлено: 09:09 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rossiya-1896017868.html
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2023
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын
Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:06
2023-09-13T09:09
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным."Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.
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россия
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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын: Россия поднялась защищать безопасность против гегемонистических сил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
"Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР
08:48
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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