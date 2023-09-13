https://ria.ru/20230913/rossiya-1896017868.html
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2023
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын
Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:06
2023-09-13T09:06
2023-09-13T09:09
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896006980_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_75c146e8143e7882dbd93e220bb222c4.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Россия поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистических сил, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным."Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России", - сказал северокорейский лидер на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896014705.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896006980_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5a846ae6224ac314f7b8f9cef900e09d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Россия поднялась на защиту безопасности против гегемона, заявил Ким Чен Ын
Ким Чен Ын: Россия поднялась защищать безопасность против гегемонистических сил