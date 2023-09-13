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Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям - РИА Новости, 13.09.2023
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06:21 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/razvitie-1895998403.html
Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям
Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям - РИА Новости, 13.09.2023
Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям
Центр развития креативной экономики, созданный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), проработает первые рекомендации для сферы креативных индустрий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:21
2023-09-13T06:21
экономика
россия
владивосток
агентство стратегических инициатив (аси)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Центр развития креативной экономики, созданный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), проработает первые рекомендации для сферы креативных индустрий уже до конца года, сообщила РИА Новости директор по креативной экономике АСИ Екатерина Черкес-заде на полях Восточного экономического форума. "Я думаю, что первые основные шаги, которые можно будет использовать, будут уже проработаны до конца года. Потому что сейчас большой объём законодательной практики и различного рода активности... Следующий этап - это уже концепция, которая будет утверждена, мы надеемся, до конца года. Но посмотрим, может быть, чуть позже. После этого мы уже дальше будем двигаться все вместе в рамках концепции", - сказала Черкес-заде в ответ на вопрос о том, на каком этапе находится разработка центром рекомендаций для сферы креативных индустрий. По её словам, работа центра включает в себя комплексный взгляд на сектор креативных индустрий: на законодательном уровне, на уровне развития бизнеса, подготовки кадров и так далее. "Мы делаем не быструю историю, мы сейчас строим общее поле. Таким образом, в целом креативный класс будет жить и работать в России и делать на этом бизнес. Потому что главное, чем мы отличается с точки зрения нашего фокуса - мы фокусируемся на экономике. Мы не фокусируемся на отдельных творческих единицах, мы фокусируемся на предпринимательстве и на бизнесе", - добавила Черкес-заде. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, агентство стратегических инициатив (аси), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям

Черкес-заде: Центр развития креативной экономики создаст рекомендации индустриям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум во Владивостоке
Восточный экономический форум во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Восточный экономический форум во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Центр развития креативной экономики, созданный на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), проработает первые рекомендации для сферы креативных индустрий уже до конца года, сообщила РИА Новости директор по креативной экономике АСИ Екатерина Черкес-заде на полях Восточного экономического форума.
"Я думаю, что первые основные шаги, которые можно будет использовать, будут уже проработаны до конца года. Потому что сейчас большой объём законодательной практики и различного рода активности... Следующий этап - это уже концепция, которая будет утверждена, мы надеемся, до конца года. Но посмотрим, может быть, чуть позже. После этого мы уже дальше будем двигаться все вместе в рамках концепции", - сказала Черкес-заде в ответ на вопрос о том, на каком этапе находится разработка центром рекомендаций для сферы креативных индустрий.
По её словам, работа центра включает в себя комплексный взгляд на сектор креативных индустрий: на законодательном уровне, на уровне развития бизнеса, подготовки кадров и так далее.
"Мы делаем не быструю историю, мы сейчас строим общее поле. Таким образом, в целом креативный класс будет жить и работать в России и делать на этом бизнес. Потому что главное, чем мы отличается с точки зрения нашего фокуса - мы фокусируемся на экономике. Мы не фокусируемся на отдельных творческих единицах, мы фокусируемся на предпринимательстве и на бизнесе", - добавила Черкес-заде.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияВладивостокАгентство стратегических инициатив (АСИ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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