При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ
Sky News: ВСУ использовали британские Storm Shadow при атаке на Севастополь
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара <…> в Крыму", — говорится в сообщении.
Эту информацию предоставил один украинский и один западный источник, уточнил Sky News.
По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.
В результате удара по заводу пострадали 24 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаила Развожаева.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.