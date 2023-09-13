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При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 13.09.2023 (обновлено: 17:03 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rakety-1896148008.html
При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ
При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ
Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:28
2023-09-13T17:03
специальная военная операция на украине
севастополь
украинский демократический альянс за реформы (удар)
происшествия
россия
киев
михаил развожаев
ввс украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники."Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара &lt;…&gt; в Крыму", — говорится в сообщении.Эту информацию предоставил один украинский и один западный источник, уточнил Sky News.По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.В результате удара по заводу пострадали 24 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаила Развожаева. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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севастополь, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия, россия, киев, михаил развожаев, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Происшествия, Россия, Киев, Михаил Развожаев, ВВС Украины
При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ

Sky News: ВСУ использовали британские Storm Shadow при атаке на Севастополь

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара <…> в Крыму", — говорится в сообщении.
Эту информацию предоставил один украинский и один западный источник, уточнил Sky News.
По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.
В результате удара по заводу пострадали 24 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаила Развожаева.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ПроисшествияРоссияКиевМихаил РазвожаевВВС Украины
 
 
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