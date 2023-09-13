https://ria.ru/20230913/rakety-1896148008.html

При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ

При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

При атаке на Севастополь ВСУ применили британские Storm Shadow, пишут СМИ

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:28

2023-09-13T16:28

2023-09-13T17:03

специальная военная операция на украине

севастополь

украинский демократический альянс за реформы (удар)

происшествия

россия

киев

михаил развожаев

ввс украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Удар по судоремонтному заводу в Севастополе наносился британскими крылатыми ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники."Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара <…> в Крыму", — говорится в сообщении.Эту информацию предоставил один украинский и один западный источник, уточнил Sky News.По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — отряд кораблей Черноморского флота, совершавший морской переход. Российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все надводные аппараты.В результате удара по заводу пострадали 24 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаила Развожаева. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

севастополь

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севастополь, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия, россия, киев, михаил развожаев, ввс украины