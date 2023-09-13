https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html

СМИ: Россия производит больше ракет, чем до февраля 2022 года

СМИ: Россия производит больше ракет, чем до февраля 2022 года - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: Россия производит больше ракет, чем до февраля 2022 года

Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала военной спецоперации, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе, РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:34

2023-09-13T12:34

2023-09-13T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

сша

европа

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия преодолела влияние западных санкций и теперь производит больше ракет, чем до начала военной спецоперации, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе, пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. Газета отмечает, что в прошлом году Россия была вынуждена замедлить выпуск оружия, но затем он снова начал расти. "России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня", — говорится в статье.По оценкам западных чиновников, российские заводы могут изготавливать 200 танков в год, а артснарядов — два миллиона. "Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа", — подчеркнула газета. По словам высокопоставленного эстонского чиновника, это разница сейчас составляет семь раз. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, сша, европа, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии