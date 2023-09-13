https://ria.ru/20230913/rakety-1896002722.html
Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракет
Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракет - РИА Новости, 13.09.2023
Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракет
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками, предположительно, баллистических ракет, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:10
2023-09-13T07:10
2023-09-13T07:10
в мире
япония
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками, предположительно, баллистических ракет, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. "Правительство одновременно со сбором информации создало группу по экстренным ситуациям и ведет обсуждение. В связи с нынешними пусками по линии посольства Японии в Пекине мы заявили Северной Корее решительный протест", - сказал Мацуно. Мацуно сообщил, что со стороны Северной Кореи было произведено "несколько пусков", предположительно, баллистических ракет. Министерство обороны и служба безопасности на море сообщала о двух пусках. Он подтвердил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. "Премьер-министр дал указания по обеспечению населения информацией и подтверждения безопасности", - сказал Мацуно. Ранее министерство обороны Японии сообщило о двух пусках, предположительно, баллистических ракет с интервалом 9 минут. Затем служба безопасности на море сообщила, что ракеты уже упали – сообщение о падении первой поступило через 6 минут после сообщения о пуске, второй – через 15 минут после пуска. Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
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в мире, япония, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, Хирокадзу Мацуно
Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракет
Кабмин: Япония заявила протест Северной Корее из-за пуска баллистических ракет
ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками, предположительно, баллистических ракет, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
«
"Правительство одновременно со сбором информации создало группу по экстренным ситуациям и ведет обсуждение. В связи с нынешними пусками по линии посольства Японии в Пекине мы заявили Северной Корее решительный протест", - сказал Мацуно.
Мацуно сообщил, что со стороны Северной Кореи было произведено "несколько пусков", предположительно, баллистических ракет. Министерство обороны и служба безопасности на море сообщала о двух пусках. Он подтвердил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
"Премьер-министр дал указания по обеспечению населения информацией и подтверждения безопасности", - сказал Мацуно.
Ранее министерство обороны Японии сообщило о двух пусках, предположительно, баллистических ракет с интервалом 9 минут. Затем служба безопасности на море сообщила, что ракеты уже упали – сообщение о падении первой поступило через 6 минут после сообщения о пуске, второй – через 15 минут после пуска.
Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
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