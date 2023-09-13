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КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
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05:52 13.09.2023 (обновлено: 06:03 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/raketa-1895996658.html
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:52
2023-09-13T06:03
в мире
кндр (северная корея)
японское море
южная корея
министерство обороны японии
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СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Министерство обороны Японии, в свою очередь, также сообщило о запуске ракеты. "Со стороны Северной Кореи был произведет пуск объекта, который может быть баллистической ракетой", - сообщает ведомство в соцсети Х.Последний раз КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности 30 августа.
https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html
кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея, министерство обороны японии
В мире, КНДР (Северная Корея), Японское море, Южная Корея, Министерство обороны Японии
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ

Рёнхап: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
Министерство обороны Японии, в свою очередь, также сообщило о запуске ракеты. "Со стороны Северной Кореи был произведет пуск объекта, который может быть баллистической ракетой", - сообщает ведомство в соцсети Х.
Последний раз КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности 30 августа.
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В миреКНДР (Северная Корея)Японское мореЮжная КореяМинистерство обороны Японии
 
 
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