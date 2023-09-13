https://ria.ru/20230913/raketa-1895996658.html

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишут СМИ

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:52

2023-09-13T05:52

2023-09-13T06:03

в мире

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg

СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Министерство обороны Японии, в свою очередь, также сообщило о запуске ракеты. "Со стороны Северной Кореи был произведет пуск объекта, который может быть баллистической ракетой", - сообщает ведомство в соцсети Х.Последний раз КНДР пустила две баллистические ракеты малой дальности 30 августа.

https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html

кндр (северная корея)

японское море

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), японское море, южная корея, министерство обороны японии