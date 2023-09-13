https://ria.ru/20230913/radiatsiya-1896175580.html

СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине

СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине - РИА Новости, 13.09.2023

СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине

СБУ заявила в телеграм-канале, что проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:49

2023-09-13T17:49

2023-09-13T17:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. СБУ заявила в телеграм-канале, что проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине. "Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено", - говорится в сообщении. По ее данным, за неделю были проверены сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств. Особое внимание уделяется блокпостам в прифронтовых районах, пунктам пропуска через границу. Уточняется, что рейды проводятся совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

https://ria.ru/20230906/paket-1894629238.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр