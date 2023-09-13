https://ria.ru/20230913/radiatsiya-1896175580.html
СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине
СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине - РИА Новости, 13.09.2023
СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине
СБУ заявила в телеграм-канале, что проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:49
2023-09-13T17:49
2023-09-13T17:49
специальная военная операция на украине
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украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. СБУ заявила в телеграм-канале, что проводит масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей Украине. "Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено", - говорится в сообщении. По ее данным, за неделю были проверены сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств. Особое внимание уделяется блокпостам в прифронтовых районах, пунктам пропуска через границу. Уточняется, что рейды проводятся совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заявила о проверках радиационной безопасности по всей Украине
СБУ проводит масштабные рейды по состоянию радиационной безопасности на Украине