https://ria.ru/20230913/putin-1896145784.html

В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 13.09.2023

В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:20

2023-09-13T16:20

2023-09-13T17:27

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин призвал США повлиять на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой при наличии инициативы со стороны последней."Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — отметил Соскин.По словам эксперта, киевский режим наживается на этом конфликте, а его глава получает от происходящего наибольшую выгоду."Зеленский больше всего заинтересован в войне — чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", — резюмировал экс-советник.Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

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