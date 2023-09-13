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В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 13.09.2023
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:20
2023-09-13T16:20
2023-09-13T17:27
специальная военная операция на украине
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олег соскин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин призвал США повлиять на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой при наличии инициативы со стороны последней."Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — отметил Соскин.По словам эксперта, киевский режим наживается на этом конфликте, а его глава получает от происходящего наибольшую выгоду."Зеленский больше всего заинтересован в войне — чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", — резюмировал экс-советник.Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html
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В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам