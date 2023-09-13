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В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 13.09.2023 (обновлено: 17:27 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/putin-1896145784.html
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском - РИА Новости, 13.09.2023
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском
Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:20
2023-09-13T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин призвал США повлиять на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой при наличии инициативы со стороны последней."Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — отметил Соскин.По словам эксперта, киевский режим наживается на этом конфликте, а его глава получает от происходящего наибольшую выгоду.&quot;Зеленский больше всего заинтересован в войне — чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч&quot;, — резюмировал экс-советник.Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html
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в мире, москва, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, олег соскин, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Государственный департамент США
В Киеве забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин призвал США повлиять на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который заявил о готовности Киева начать диалог с Москвой при наличии инициативы со стороны последней.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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"Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — отметил Соскин.
По словам эксперта, киевский режим наживается на этом конфликте, а его глава получает от происходящего наибольшую выгоду.
«

"Зеленский больше всего заинтересован в войне — чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", — резюмировал экс-советник.

Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОлег СоскинГосударственный департамент США
 
 
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