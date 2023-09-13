https://ria.ru/20230913/putin-1896005258.html

Путин поприветствовал Ким Чен Ына

Путин поприветствовал Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023

Путин поприветствовал Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин вспомнил о значимых для КНДР датах в ходе краткого общения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:34

2023-09-13T07:34

2023-09-13T07:55

россия

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

политика

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896009158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ae8c0d853f7122a3a4dcfe76dc26f83.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о значимых для КНДР датах в ходе краткого общения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. "Здравствуйте", - сказал Ким Чен Ын. "Рад вас видеть. Как вы добрались?" - сказал Путин. Северокорейский лидер поблагодарил за приглашение приехать в Россию и теплый прием. "Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений", - сказал Путин. Он пригласил его пройти осмотреть космодром Восточный. Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына "Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына 2023-09-13T07:34 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея)