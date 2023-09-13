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Путин поприветствовал Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023
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07:34 13.09.2023 (обновлено: 07:55 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/putin-1896005258.html
Путин поприветствовал Ким Чен Ына
Путин поприветствовал Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023
Путин поприветствовал Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин вспомнил о значимых для КНДР датах в ходе краткого общения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:34
2023-09-13T07:55
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
политика
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о значимых для КНДР датах в ходе краткого общения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. "Здравствуйте", - сказал Ким Чен Ын. "Рад вас видеть. Как вы добрались?" - сказал Путин. Северокорейский лидер поблагодарил за приглашение приехать в Россию и теплый прием. "Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений", - сказал Путин. Он пригласил его пройти осмотреть космодром Восточный. Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
https://ria.ru/20230913/kim-1895988078.html
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кндр (северная корея)
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"Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына
"Я рад вас видеть": встреча Путина и Ким Чен Ына
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россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея)
Путин поприветствовал Ким Чен Ына

Путин поприветствовал Ким Чен Ына у космодрома Восточный

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о значимых для КНДР датах в ходе краткого общения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Здравствуйте", - сказал Ким Чен Ын.
"Рад вас видеть. Как вы добрались?" - сказал Путин.
Северокорейский лидер поблагодарил за приглашение приехать в Россию и теплый прием.
"Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события были: 75 лет образования Республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установлению дипотношений", - сказал Путин.
Он пригласил его пройти осмотреть космодром Восточный.
Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
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РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаКНДР (Северная Корея)
 
 
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