https://ria.ru/20230913/putin-1896002900.html
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:12
2023-09-13T07:12
2023-09-13T07:12
в мире
ким чен ын
владимир путин
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, владимир путин, восточный (космодром)
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Восточный (космодром)
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Президент Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.