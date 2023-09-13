https://ria.ru/20230913/putin-1896002900.html

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:12

2023-09-13T07:12

2023-09-13T07:12

в мире

ким чен ын

владимир путин

восточный (космодром)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.

https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ким чен ын, владимир путин, восточный (космодром)