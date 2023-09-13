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Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
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07:12 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/putin-1896002900.html
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный
Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:12
2023-09-13T07:12
в мире
ким чен ын
владимир путин
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
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в мире, ким чен ын, владимир путин, восточный (космодром)
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Восточный (космодром)
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Президент Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
00:26
Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.
 
В миреКим Чен ЫнВладимир ПутинВосточный (космодром)
 
 
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