https://ria.ru/20230913/putin-1896000427.html
Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник
Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник - РИА Новости, 13.09.2023
Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник
Президент России Владимир Путин встретился на космодроме "Восточный" с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила президента оставить... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:48
2023-09-13T06:48
2023-09-13T07:52
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ростов-на-дону
владимир путин
роскосмос
общество
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился на космодроме "Восточный" с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила президента оставить подпись на первом спутнике, который она создала. Андреева - ученица 9 класса Классического лицея - была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который Путин провёл 1 сентября. Она рассказывала, что три года занимается спутникостроением, а сейчас совместно со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Девушка отметила, что встреча с президентом была ее мечтой, и попросила Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике, с которого началась ее "космическая история". Президент обещал это сделать, когда закончится открытый урок. Андреева добавила, что разрабатывает и проводит собственные уроки на тему космоса. Тогда же она предложила президенту организовать для ребят небольшую программу на предприятиях "Роскосмоса" в разных городах России, где бы они могли познакомиться с историей космоса. Путин идею поддержал и обещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации.
https://ria.ru/20230811/kosmonavt-1889409075.html
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россия, ростов-на-дону, владимир путин, роскосмос, общество, восточный (космодром)
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Роскосмос, Общество, Восточный (космодром)
Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник
Путин встретился на "Восточном" с ученицей, просившей расписаться на спутнике
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился на космодроме "Восточный" с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила президента оставить подпись на первом спутнике, который она создала.
Андреева - ученица 9 класса Классического лицея - была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который Путин провёл 1 сентября. Она рассказывала, что три года занимается спутникостроением, а сейчас совместно со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.
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Девушка отметила, что встреча с президентом была ее мечтой, и попросила Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике, с которого началась ее "космическая история". Президент обещал это сделать, когда закончится открытый урок.
Андреева добавила, что разрабатывает и проводит собственные уроки на тему космоса. Тогда же она предложила президенту организовать для ребят небольшую программу на предприятиях "Роскосмоса
" в разных городах России, где бы они могли познакомиться с историей космоса. Путин идею поддержал и обещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации.
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