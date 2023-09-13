https://ria.ru/20230913/putin-1896000427.html

Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник

Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник - РИА Новости, 13.09.2023

Путин встретился на "Восточном" с ученицей, создавшей спутник

Президент России Владимир Путин встретился на космодроме "Восточный" с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила президента оставить... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:48

2023-09-13T06:48

2023-09-13T07:52

россия

ростов-на-дону

владимир путин

роскосмос

общество

восточный (космодром)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился на космодроме "Восточный" с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила президента оставить подпись на первом спутнике, который она создала. Андреева - ученица 9 класса Классического лицея - была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который Путин провёл 1 сентября. Она рассказывала, что три года занимается спутникостроением, а сейчас совместно со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Девушка отметила, что встреча с президентом была ее мечтой, и попросила Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике, с которого началась ее "космическая история". Президент обещал это сделать, когда закончится открытый урок. Андреева добавила, что разрабатывает и проводит собственные уроки на тему космоса. Тогда же она предложила президенту организовать для ребят небольшую программу на предприятиях "Роскосмоса" в разных городах России, где бы они могли познакомиться с историей космоса. Путин идею поддержал и обещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации.

https://ria.ru/20230811/kosmonavt-1889409075.html

https://ria.ru/20230811/borisov-1889408532.html

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россия, ростов-на-дону, владимир путин, роскосмос, общество, восточный (космодром)