https://ria.ru/20230913/putin-1895969224.html

Мастер-класс от Путина на ВЭФ-2023: как правильно продать Дальний Восток

Мастер-класс от Путина на ВЭФ-2023: как правильно продать Дальний Восток - РИА Новости, 13.09.2023

Мастер-класс от Путина на ВЭФ-2023: как правильно продать Дальний Восток

Президент России Владимир Путин имеет множество талантов и одновременно (а также эффективно) выполняет роли руководителя государства, политического лидера,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:01

аналитика

дальний восток

россия

экономика

технологии

арктика

владимир путин

сила сибири — 2

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Президент России Владимир Путин имеет множество талантов и одновременно (а также эффективно) выполняет роли руководителя государства, политического лидера, мозгового центра финансово-экономической сферы страны, международного деятеля, военачальника, дипломата, оратора и прочая, и прочая, и прочая. Это открыто признают даже смертельные враги России, а массовая поддержка Путина в России и его зашкаливающая популярность в дружественных странах говорят сами за себя.Однако мало кто (а может быть, и никто) не анализировал деятельность Путина как высококлассного маркетолога или руководителя стартапа, успешно продающего свой проект инвесторам.Вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин под видом стандартного выступления дал отличный мастер-класс по маркетингу, которому могут жовто-блакитной завистью позавидовать многочисленные гуру и "креаклы", в свое время удачно штурманувшие перевал Ларс на самокатах.Давайте посмотрим, что, кому и как "продавал" Владимир Путин.К кому обращался российский лидер?Если оставить за скобками внутреннюю аудиторию, которой была посвящена особая часть его выступления, то получатели его сообщения — "руководители компаний, эксперты и представители власти из десятков государств мира", а более конкретно — стран, в сферу государственных интересов которых входят "Дальний Восток, Арктика и весь Азиатско-Тихоокеанский регион". Иными словами, Путин обратился к лицам, принимающим решения по инвестициям международного масштаба.К какой основной мотивации ("боли") целевой аудитории апеллировал президент России?Глобальная экономика меняется (в том числе из-за разрушительных действий "некоторых стран"). На этом фоне "рождается новая модель взаимоотношений" и возникает новое "пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", при этом "таких государств становится все больше и больше". Совместные проекты в этом новом пространстве "несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран". Обоюдная выгода и надежное партнерство "становятся мощным конкурентным преимуществом Азиатско-Тихоокеанского региона" и будут "определять его глобальное лидерство по темпам экономического роста".Другими словами, старая схема безвозвратно сломалась, но не паникуйте: мы предлагаем вам новую, где выгодно будет каждому, а не только лишь всем из "золотого миллиарда". А всего выгоднее будет тем, кто войдет "в дело" сейчас. (Не забываем про тапочки.)Что предложил Путин?Мы предлагаем всем желающим (серьезным) принять участие в глобальном проекте по развитию и использованию колоссальных возможностей и ресурсов российского Дальнего Востока, где места хватит всем. Наш Дальний Восток — это "40 процентов территории Российской Федерации": "Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана, меди и так далее". Пример: степень изученности "недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет (всего) 35 процентов". Дальний Восток — это реально Эльдорадо для развития международного туризма и новой экономики: "Более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения". Это — логистический и энергетический хаб, имеющий исключительную важность для всего региона.Почему можно не волноваться за сохранность инвестиций? Деньги тут "долгие", мало ли что.Во-первых, мы с вами не первый день знакомы и вы уже успели убедиться, что мы (в отличие от некоторых) партнеров не "кидаем": "В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7 процента, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3 процента: за весь прошлый год — плюс 13,7, а за первое полугодие — уже 18,3".Во-вторых, Дальний Восток — "наш стратегический приоритет на весь XXI век", то есть мы взялись за него по-серьезному и вдолгую и реализуем свои планы в любом случае — с партнерами или без. Мы вложили в регион огромные средства, и эти инвестиции уже показывают отличные результаты. "Сформирован серьезный нормативно-правовой каркас", запущено обновление и развитие дальневосточной энергосистемы вкупе с последующим соединением газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" и включением их в единую систему газоснабжения страны, заработают новые морские, воздушные и сухопутные транспортные коридоры ("бизнес вкладывается, что называется, вдолгую в логистические, транспортные, энергетические проекты, в строительство железных дорог и автомобильных трасс, морских терминалов и аэропортов"), быстрыми темпами идет создание крупных промышленных объектов и инфраструктуры.Иными словами, вы идете не в дикую степь, а в регион, где для успешного бизнеса будет все — и это никуда не денется.А насколько это выгодно? Может, лучше вложиться в акции компаний США?Отвечаем: "В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель". Кроме того, "темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские". "За десять лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,6 раза, ввод жилья — в 1,3, электропотребление — в 1,2, годовая добыча золота на востоке страны выросла в 1,6, угля — в 2,8". Ресурсы Дальнего Востока — "основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии, для продвижения отечественных экологических, природосберегающих технологий и научных разработок". То есть такую динамику и возможности для разных видов бизнеса вы найдете мало где.И да: "мы предложили на Дальнем Востоке особые налоговые, административные и таможенные преференции", улучшаются "условия для ведения бизнеса", обеспечивается "длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов", "созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса". ("Я не побоюсь этого слова: именно уникальные условия".)Другими словами, инвестиции в Дальний Восток — это супервыгодно и супернадежно.А почему прямо сейчас? Мне надо с женой посоветоваться.Без проблем. Один момент: роль Дальнего Востока, как и "значение всей нашей страны в мире, уверен, будет только возрастать". А это значит — желающих делать здесь бизнес будет уже завтра в разы больше.Что, уже решили? Хорошо. Добро пожаловать на российский Дальний Восток!

https://ria.ru/20230912/putin-1895846511.html

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https://ria.ru/20230912/investitsii-1895757673.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, дальний восток, россия, экономика, технологии, арктика, владимир путин, сила сибири — 2, вэф-2023