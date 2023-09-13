https://ria.ru/20230913/pugacheva-1896053136.html

Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции

Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции - РИА Новости, 13.09.2023

Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции

Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска шоу "Малахов", где вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла во время операции. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:16

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска шоу "Малахов", где вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла во время операции. Исполнитель не уточнил, какую именно процедуру и когда делала примадонна. Но тогда ситуация чуть не вышла из-под контроля."Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", – рассказал народный артист России.Музыкант также отметил, что артистка сейчас прекрасно выглядит, когда в студии на экраны вывели ее недавние фотографии."Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, девчонка!" – воскликнул Киркоров. Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом.Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230905/pugacheva-1894302535.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, алла пугачева, россия, москва, израиль, филипп киркоров, максим галкин, знаменитости