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Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции - РИА Новости, 13.09.2023
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Шоубиз
 
13:11 13.09.2023 (обновлено: 13:16 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pugacheva-1896053136.html
Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции
Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции - РИА Новости, 13.09.2023
Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции
Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска шоу "Малахов", где вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла во время операции. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:11
2023-09-13T13:16
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новости шоу-бизнеса
алла пугачева
россия
москва
израиль
филипп киркоров
максим галкин
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска шоу "Малахов", где вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла во время операции. Исполнитель не уточнил, какую именно процедуру и когда делала примадонна. Но тогда ситуация чуть не вышла из-под контроля.&quot;Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора&quot;, – рассказал народный артист России.Музыкант также отметил, что артистка сейчас прекрасно выглядит, когда в студии на экраны вывели ее недавние фотографии."Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, девчонка!" – воскликнул Киркоров. Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом.Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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новости шоу-бизнеса, алла пугачева, россия, москва, израиль, филипп киркоров, максим галкин, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Алла Пугачева, Россия, Москва, Израиль, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Знаменитости
Киркоров рассказал, как Пугачева чуть не умерла после операции

Филипп Киркоров вспомнил, как его экс-супруга едва не умерла после операции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров стал гостем недавнего выпуска шоу "Малахов", где вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла во время операции.
Исполнитель не уточнил, какую именно процедуру и когда делала примадонна. Но тогда ситуация чуть не вышла из-под контроля.
«

"Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", – рассказал народный артист России.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Музыкант также отметил, что артистка сейчас прекрасно выглядит, когда в студии на экраны вывели ее недавние фотографии.
«
"Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, девчонка!" – воскликнул Киркоров.
Почти сразу после начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. За это время артистка несколько раз приезжала в Россию, но большую часть времени проводит за рубежом.
Знаменитость редко что-то публикует и рассказывает на своих страницах в соцсетях. Но известно, что последнее время она находится в Юрмале, куда приехала еще летом, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом
5 сентября, 15:13
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаАлла ПугачеваРоссияМоскваИзраильФилипп КиркоровМаксим ГалкинЗнаменитости
 
 
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