https://ria.ru/20230913/programmist-1896187919.html

Чернышенко поздравил IT-специалистов с Днем программиста

Чернышенко поздравил IT-специалистов с Днем программиста - РИА Новости, 13.09.2023

Чернышенко поздравил IT-специалистов с Днем программиста

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил IT-специалистов с Днем программиста, который отмечается в среду, и отметил, что сейчас в нашей стране работают... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:36

2023-09-13T18:36

2023-09-13T18:36

общество

россия

дмитрий чернышенко

мвф

владимир путин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил IT-специалистов с Днем программиста, который отмечается в среду, и отметил, что сейчас в нашей стране работают более 800 тысяч программистов - государство оказывает им всестороннюю поддержку. "Сейчас в России трудятся свыше 800 тысяч программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России. Принятые президентом Владимиром Путиным меры поддержки были направлены на представителей ИТ-отрасли, включая программистов", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что сейчас в вузах ведется обучение по 63 ИТ-специальностям. По его словам, правительство, бизнес-сообщество, вузы сконцентрированы на подготовке специалистов в сфере программирования. За последние несколько лет в России появилось "множество" проектов в сфере IT, которые нацелены на цифровой суверенитет. "Благодаря программистам Россия находится сегодня среди мировых лидеров по темпам цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Мы вошли в топ-10 рейтинга МВФ по цифровизации", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20230621/it-spetsialisty-1879421234.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, мвф, владимир путин