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Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста

Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 13.09.2023

Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста

Житель Канска на востоке Красноярского края приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:16

2023-09-13T11:16

2023-09-13T11:16

происшествия

канск

красноярский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крымский мост

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КРАСНОЯРСК, 13 сен – РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает региональный главк ФСБ. "Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в релизе. Как установил суд, житель Канска в социальной сети размещал сообщения, содержащие призывы к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".

https://ria.ru/20230904/terrorizm-1894093143.html

канск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, канск, красноярский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крымский мост