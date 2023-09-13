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Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 13.09.2023
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11:16 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста
Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста - РИА Новости, 13.09.2023
Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста
Житель Канска на востоке Красноярского края приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:16
2023-09-13T11:16
происшествия
канск
красноярский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крымский мост
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КРАСНОЯРСК, 13 сен – РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает региональный главк ФСБ. "Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в релизе. Как установил суд, житель Канска в социальной сети размещал сообщения, содержащие призывы к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".
https://ria.ru/20230904/terrorizm-1894093143.html
канск
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происшествия, канск, красноярский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крымский мост
Происшествия, Канск, Красноярский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крымский мост
Жителя Сибири приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста

Житель Канска, призывавший подорвать Крымский мост, получил семь лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 сен – РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает региональный главк ФСБ.
"Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в релизе.
Как установил суд, житель Канска в социальной сети размещал сообщения, содержащие призывы к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста".
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ПроисшествияКанскКрасноярский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крымский мост
 
 
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