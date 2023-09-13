https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html

Бизнес-центр класса А будет построен в Приморье

Бизнес-центр класса А будет построен в Приморье - РИА Новости, 13.09.2023

Бизнес-центр класса А будет построен в Приморье

"Интеррос" продолжает инвестиции в Дальний Восток, теперь в Приморье появится бизнес-центр класса А, сообщила компания на полях VIII Восточного экономического... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:00

2023-09-13T10:36

русский (остров)

дальний восток

вэф-2023

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. "Интеррос" продолжает инвестиции в Дальний Восток, теперь в Приморье появится бизнес-центр класса А, сообщила компания на полях VIII Восточного экономического форума.Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) привлекла значительные инвестиции в развитие инфраструктуры специального административного района (САР) острова Русский. На Восточном экономическом форуме стало известно о сотрудничестве между КРДВ и группой "Интеррос". Это партнерство предполагает строительство компанией делового центра класса А, где резиденты САР смогут разместить свои офисы и сотрудников."Президент, правительство Российской Федерации ставят перед бизнесом большую амбициозную задачу по развитию потенциала для Дальнего Востока. Компания "Интеррос" много лет находится на острове Русский. Мы зарегистрированы в специальном административном районе и проводим большую работу по развитию бизнеса в данном регионе. Компания "Интеррос" инвестирует миллиарды рублей в развитие финансовой инфраструктуры региона, находя инновационные проекты с помощью инвестиционного фонда "Восход", который действует на территории региона", - отметил генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.Группа "Интеррос" имеет обширный опыт в строительстве. Более того, компания является резидентом САР на острове Русский, куда перевела все свои активы. Каждый девелоперский проект группы - это долгая и кропотливая работа экспертов, среди которых экологи, урбанисты, экономисты, геологи и все те, чье мнение необходимо знать для сбалансированной реализации проекта.Баланс и соответствие интересам населения – одни из требований инвестора к проекту, поэтому в "Интерросе" задумали провести конкурс для поиска архитектурного решения, которое будет сочетать все факторы и нюансы: природные и географические особенности с самыми современными достижениями в области строительства и энергоэффективности. Архитектурный конкурс проводит компания City Makers (Сити мэйкерс).В жюри конкурса планируется включить известных архитекторов, в том числе из Дальнего Востока, искусствоведов, представителей власти, науки и общественных организаций Приморья.Промежуточные итоги конкурса станут известны этой осенью. За основу будет взят план, набравший наибольшее количество голосов. Далее в соответствии со спецификой и сжатыми сроками он будет доработан. Общая стоимость проекта делового центра оценивается более чем в два миллиарда рублей, а площадь комплекса составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Предполагается, что на примыкающей к деловому центру территории обустроят пространство для горожан, а первый этаж станет местом встреч. Также предполагается, что среди прочего в новом бизнес-центре расположится информационный туристический центр, где будут представлены все возможности туризма на Дальнем Востоке."Это значимый проект для острова Русский. Многие бизнесмены уже смотрят на возможность размещения своего бизнеса на острове Русский. Проект точно будет востребован. Полагаю, заинтересованы будут как резиденты САР на острове Русский, крупные холдинговые компании, так и малый и средний бизнес, который сейчас активно развивается на Дальнем Востоке. В перспективе остров Русский будет являться деловым центром всего Дальнего Востока", - рассказал директор департамента сопровождения специального административного района, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики Павел Шейка.Одной из важных задач САР является создание условий для притока инвестиций в страну, и сам район задумывался как одна из точек входа для зарубежного капитала. Поэтому деловой центр – это часть комплекса мер, призванных привлечь высокотехнологический бизнес, стартапы мирового значения в отечественную юрисдикцию.На сегодняшний день бизнес-центра класса А в Приморье нет. А ведь именно такой объект является важным критерием при выборе зарубежными компаниями точек собственной дислокации.Новый деловой центр сможет стать точкой соприкосновения проектов с инвесторами, внося весомый вклад в энтропию экономического развития Приморья.

русский (остров)

дальний восток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русский (остров), дальний восток, вэф-2023, приморский край