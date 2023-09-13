https://ria.ru/20230913/prigovor-1896219080.html

Жителю Тюмени вынесли второй приговор по делу об отравлении метанолом

Жителю Тюмени вынесли второй приговор по делу об отравлении метанолом - РИА Новости, 13.09.2023

Жителю Тюмени вынесли второй приговор по делу об отравлении метанолом

Калининский районный суд по делу об отравлении метанолом вынес приговор тюменцу, находящемуся в тюрьме за аналогичное преступление, увеличив ему срок заключения РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:25

2023-09-13T22:25

2023-09-13T22:25

происшествия

тюмень

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 13 сен - РИА Новости. Калининский районный суд по делу об отравлении метанолом вынес приговор тюменцу, находящемуся в тюрьме за аналогичное преступление, увеличив ему срок заключения до шести лет колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В июне 2022 года Ленинский районный суд признал мужчину виновным в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), приговорив его к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. "Суд вынес приговор в отношении Махяддина Гусейнова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Учитывая все обстоятельства дела, с учетом неотбытой части наказания по ранее постановленному приговору, суд назначил Гусейнову наказание в виде шести лет лишения свободы", - следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. По данным суда, Махяддин Гусейнов с 1 декабря 2021 года по 12 января 2022 года в Тюмени торговал оптом и розницу пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. У неустановленного лица он приобрел спиртосодержащую продукцию и хранил у себя на складах для дальнейшего сбыта. Двенадцатого января 2022 года покупатель приобрел у Гусейнова алкоголь "Родники Сибири" и передал бутылку знакомому, который после употребления погиб от токсического действия метилового спирта. Отбывать наказание Гусейнов будет в исправительной колонии общего режима. В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел брал на контроль центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html

https://ria.ru/20230807/metanol-1888611780.html

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происшествия, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область