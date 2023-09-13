Жителю Тюмени вынесли второй приговор по делу об отравлении метанолом
В Тюмени продавцу суррогата дали новый срок по делу об отравлении метанолом
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 13 сен - РИА Новости. Калининский районный суд по делу об отравлении метанолом вынес приговор тюменцу, находящемуся в тюрьме за аналогичное преступление, увеличив ему срок заключения до шести лет колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
В июне 2022 года Ленинский районный суд признал мужчину виновным в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), приговорив его к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.
"Суд вынес приговор в отношении Махяддина Гусейнова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Учитывая все обстоятельства дела, с учетом неотбытой части наказания по ранее постановленному приговору, суд назначил Гусейнову наказание в виде шести лет лишения свободы", - следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
По данным суда, Махяддин Гусейнов с 1 декабря 2021 года по 12 января 2022 года в Тюмени торговал оптом и розницу пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. У неустановленного лица он приобрел спиртосодержащую продукцию и хранил у себя на складах для дальнейшего сбыта. Двенадцатого января 2022 года покупатель приобрел у Гусейнова алкоголь "Родники Сибири" и передал бутылку знакомому, который после употребления погиб от токсического действия метилового спирта.
Отбывать наказание Гусейнов будет в исправительной колонии общего режима.
В январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел брал на контроль центральный аппарат СК.