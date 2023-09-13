https://ria.ru/20230913/prigovor-1896133198.html

В Донецке боевиков "Азова"* осудили на 29 лет за расстрел жителей Мариуполя

В Донецке боевиков "Азова"* осудили на 29 лет за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 13.09.2023

В Донецке боевиков "Азова"* осудили на 29 лет за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 29 лет строгого режима двоих боевиков "Азова"*, расстрелявших троих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:42

2023-09-13T15:42

2023-09-13T15:43

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 29 лет строгого режима двоих боевиков "Азова"*, расстрелявших троих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера", - сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В суде было установлено, что с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер, находясь на боевой позиции на крыше многоквартирного дома в Мариуполе, выполняя приказ командования, препятствовали свободному выходу мирного населения из города. "Находясь на боевой позиции, они расстреляли ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, произведя по ним не менее 20 выстрелов из автомата и ручного пулемета, от полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в прокуратуре. В другой день Бочкарев и Канупер расстреляли идущих по улице двоих гражданских мужчин. От ранений один из них скончался на месте, другому удалось укрыться от обстрела. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бочкарева и Канупера к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html

https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия