В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему коллегу
Омский полицейский получил 9 лет за убийство коллеги из табельного пистолета
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкПистолет в кобуре на поясе сотрудника правоохранительных органов
Пистолет в кобуре на поясе сотрудника правоохранительных органов. Архивное фото
ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Экс-полицейский из Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство своего коллеги из табельного пистолета, сообщила пресс-служба Калачинского городского суда.
Ранее в омском УМВД рассказывали, что вечером 27 февраля в Калачинске 32-летний сотрудник ППС во время патрулирования случайно выстрелил из табельного пистолета в живот 22-летнего коллеги, который впоследствии скончался в больнице. Полицейского уволили, а региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
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"Судом установлено, что заступивший на дежурство по охране порядка полицейский отделения ППС ОМВД России по Калачинскому району УМВД России по Омской области Дмитриев С.А. из личных неприязненных отношений к другому сотруднику произвел в него выстрел из табельного оружия… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Местом отбытия данного наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-полицейский, не признавая вину в убийстве, считал свои действия неосторожными. Его взяли под стражу в зале суда.