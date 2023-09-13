https://ria.ru/20230913/prigovor-1896126214.html

В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему коллегу

В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему коллегу - РИА Новости, 13.09.2023

В Омской области вынесли приговор полицейскому, застрелившему коллегу

Экс-полицейский из Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство своего коллеги из табельного пистолета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:20

2023-09-13T15:20

2023-09-13T15:20

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Экс-полицейский из Омской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство своего коллеги из табельного пистолета, сообщила пресс-служба Калачинского городского суда. Ранее в омском УМВД рассказывали, что вечером 27 февраля в Калачинске 32-летний сотрудник ППС во время патрулирования случайно выстрелил из табельного пистолета в живот 22-летнего коллеги, который впоследствии скончался в больнице. Полицейского уволили, а региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство". "Судом установлено, что заступивший на дежурство по охране порядка полицейский отделения ППС ОМВД России по Калачинскому району УМВД России по Омской области Дмитриев С.А. из личных неприязненных отношений к другому сотруднику произвел в него выстрел из табельного оружия… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Местом отбытия данного наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что экс-полицейский, не признавая вину в убийстве, считал свои действия неосторожными. Его взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20230710/delo-1883213486.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)