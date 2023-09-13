https://ria.ru/20230913/priglashenie-1896019179.html

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение в Россию и отметил, что визит совершается в "очень важный период". РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:14

2023-09-13T09:14

2023-09-13T09:14

в мире

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение в Россию и отметил, что визит совершается в "очень важный период". "Выражаю признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на занятость государственными делами. Наш визит в Россию совершается в очень важный период. Сейчас российская сторона с очень теплым чувством принимает КНДР", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896016540.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)