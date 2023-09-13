https://ria.ru/20230913/priglashenie-1896019179.html
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение в Россию и отметил, что визит совершается в "очень важный период". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:14
2023-09-13T09:14
2023-09-13T09:14
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ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение в Россию и отметил, что визит совершается в "очень важный период". "Выражаю признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на занятость государственными делами. Наш визит в Россию совершается в очень важный период. Сейчас российская сторона с очень теплым чувством принимает КНДР", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Ким Чен Ын заявил, что совершает визит в Россию в важный период
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение в Россию и отметил, что визит совершается в "очень важный период".
"Выражаю признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на занятость государственными делами. Наш визит в Россию совершается в очень важный период. Сейчас российская сторона с очень теплым чувством принимает КНДР", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.
Ким Чен Ын: КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма