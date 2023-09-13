https://ria.ru/20230913/priglashenie-1896007969.html
Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого корабля
Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого корабля - РИА Новости, 13.09.2023
Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого корабля
Президент Владимир Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля Союз МС-24 с Байконура. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:55
2023-09-13T07:55
2023-09-13T10:51
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля Союз МС-24 с Байконура. Сегодня Путин встретился со школьницей на космодроме Восточный. Андреева — ученица девятого класса Классического лицея Ростова-на-Дону — была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел 1 сентября. Она рассказала тогда, что три года занимается спутникостроением и участвовала в разработке первого донского спутника, который недавно запустили. По словам девушки, сейчас она вместе со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где установят дата-центр с использованием блокчейна. "У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Юрий Иванович — мы вчера с ним разговаривали — сказал, если хочешь, можно съездить на пуск", — сказал Путин во время встречи с ученицей на Восточном. Борисов, присутствовавший при этом, уточнил, что пуск запланирован на 15 сентября. "Я ее возьму с собой", — пообещал глава Роскосмоса. "Там же пилотируемый будет, с экипажем. Событие целое, большое, настоящее. Смешанный экипаж там… Поедешь?" — спросил Путин школьницу. Девушка с улыбкой ответила: "Да, конечно". Президент поинтересовался и ее впечатлениями от посещения Восточного. Андреева сказала, что ей очень понравилась поездка, и поблагодарила Путина, отметив, что это была ее большая мечта. "Такие непередаваемые эмоции. Такая гордость берет за свою страну. Хочется двигаться дальше и развивать российскую космонавтику", — ответила ученица.Путин подарил ей стартовый ключ управления пуском. "Чтобы ты надежно управляла всеми пусками", — сказал он. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартует к МКС 15 сентября. На станцию полетят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара. В составе дублирующего экипажа — россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Предполагается, что Кононенко и Чуб проведут на станции год и вернутся на следующем корабле "Союз МС-25". О'Хара спустится на Землю вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской, которые прилетят в марте 2024-го на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20230811/kosmonavt-1889409075.html
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россия, ростов-на-дону, байконур (город), роскосмос, владимир путин, олег кононенко, николай чуб, общество
Хорошие новости, Россия, Ростов-на-Дону, Байконур (город), Роскосмос, Владимир Путин, Олег Кононенко, Николай Чуб, Общество
Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого корабля
Путин пригласил школьницу на пуск пилотируемого корабля "Союз МС-24"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл), 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля Союз МС-24 с Байконура.
Сегодня Путин встретился со школьницей на космодроме Восточный. Андреева — ученица девятого класса Классического лицея Ростова-на-Дону — была одной из участниц открытого урока "Разговор о важном", который глава государства провел 1 сентября. Она рассказала тогда, что три года занимается спутникостроением и участвовала в разработке первого донского спутника, который недавно запустили. По словам девушки, сейчас она вместе со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где установят дата-центр с использованием блокчейна.
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"У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Юрий Иванович — мы вчера с ним разговаривали — сказал, если хочешь, можно съездить на пуск", — сказал Путин во время встречи с ученицей на Восточном.
Борисов, присутствовавший при этом, уточнил, что пуск запланирован на 15 сентября.
"Я ее возьму с собой", — пообещал глава Роскосмоса.
"Там же пилотируемый будет, с экипажем. Событие целое, большое, настоящее. Смешанный экипаж там… Поедешь?" — спросил Путин школьницу.
Девушка с улыбкой ответила: "Да, конечно".
Президент поинтересовался и ее впечатлениями от посещения Восточного. Андреева сказала, что ей очень понравилась поездка, и поблагодарила Путина, отметив, что это была ее большая мечта.
«
"Такие непередаваемые эмоции. Такая гордость берет за свою страну. Хочется двигаться дальше и развивать российскую космонавтику", — ответила ученица.
Путин подарил ей стартовый ключ управления пуском.
"Чтобы ты надежно управляла всеми пусками", — сказал он.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартует к МКС 15 сентября. На станцию полетят российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
, а также американка Лорал О'Хара. В составе дублирующего экипажа — россиянин Алексей Овчинин
и астронавт НАСА
Трейси Дайсон.
Предполагается, что Кононенко и Чуб проведут на станции год и вернутся на следующем корабле "Союз МС-25". О'Хара спустится на Землю
вместе с российским космонавтом Олегом Новицким
и белорусской космонавткой Мариной Василевской, которые прилетят в марте 2024-го на "Союзе МС-25".
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