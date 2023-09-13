https://ria.ru/20230913/prava-1896202384.html

УВКПЧ ООН замалчивает о нарушениях прав на Западе, заявила дипмиссия России

УВКПЧ ООН замалчивает о нарушениях прав на Западе, заявила дипмиссия России - РИА Новости, 13.09.2023

УВКПЧ ООН замалчивает о нарушениях прав на Западе, заявила дипмиссия России

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рискует потерять остатки доверия, замалчивая нарушения прав человека в случаях с нацменьшинствами РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:58

2023-09-13T19:58

2023-09-13T20:01

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россия

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геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рискует потерять остатки доверия, замалчивая нарушения прав человека в случаях с нацменьшинствами и русскоязычными на Западе, а также замалчивая нападения Украины на религию и мирных жителей, заявил первый секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Илья Бармин. "Призываем верховного комиссара (Фолькера Тюрка - ред.) и его управление (УВКПЧ - ред.) своевременно и адекватно реагировать на конкретные примеры и системные проявления нарушений прав человека на Украине, в странах ЕС, в частности в Прибалтике, Великобритании, США и других странах "коллективного Запада". В противном случае УВКПЧ рискует потерять остатки доверия к себе, изрядно подорванного в последние годы", - сказал он на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Бармин добавил, что Западу подыгрывает УВКПЧ и различные механизмы Совета по правам человека ООН, "закрывающие глаза" на военные преступления украинских властей, а также на массовые системные нарушения прав человека на самой Украине, а в Польше, Прибалтике и других европейских странах, по его словам, процветает русофобия. "Западные страны продолжают использовать Совет для достижения своих геополитических целей. Они особо не скрывают свою заинтересованность в затягивании украинского конфликта и поставляют летальное вооружение Киеву, которое используется для нанесения ударов по гражданским объектам и мирному населению Донбасса и других российских регионов", - подчеркнул дипломат. Он также отметил, что Запад и международные правозащитные механизмы намеренно замалчивают систематические нарушения прав национальных и языковых меньшинств на Украине, включая русскоязычное население. "Никак не осуждаются удары украинских силовиков по мирному населению. Напоминаю: самый обстреливаемый город в контексте украинского конфликта начиная с 2014 года - это теперь уже российский Донецк. По нему киевский режим вот уже девять лет ежедневно наносит десятки ракетных ударов, погибли тысячи мирных жителей, включая детей", - отметил Бармин. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в идеологической борьбе. В начале сентября постпредства России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230727/evropa-1886486828.html

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украина, россия, женева (город), геннадий гатилов, владимир путин, евросоюз, оон