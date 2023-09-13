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На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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13:11 13.09.2023 (обновлено: 13:36 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pozhar-1896086993.html
На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ
На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ
На Севморзаводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:11
2023-09-13T13:36
россия
севастополь
происшествия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
киев
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. На Севморзаводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован", — сказал он на аппаратном совещании. Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за тушение возгорания, а также медиков за оказанную помощь раненым. Он добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет по "понятным причинам".Как сообщало Минобороны, сегодня ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. Российские средства ПВО сбили семь ракет. Повреждения получили два корабля, находящиеся в ремонте. При этом патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катеры.По предварительным данным, которые приводил Развожаев, в результате украинского удара пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html
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россия
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россия, севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киев, белгородская область, вооруженные силы украины
Россия, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Киев, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ

Развожаев: на заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. На Севморзаводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован", — сказал он на аппаратном совещании.
Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за тушение возгорания, а также медиков за оказанную помощь раненым. Он добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет по "понятным причинам".
Как сообщало Минобороны, сегодня ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. Российские средства ПВО сбили семь ракет. Повреждения получили два корабля, находящиеся в ремонте. При этом патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катеры.
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По предварительным данным, которые приводил Развожаев, в результате украинского удара пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КиевБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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