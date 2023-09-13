https://ria.ru/20230913/pozhar-1896086993.html

На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ

На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

На заводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ

На Севморзаводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:11

2023-09-13T13:36

россия

севастополь

происшествия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

киев

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. На Севморзаводе в Севастополе потушили пожар после ночной атаки ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Оперативно пожар фактически был потушен, ликвидирован", — сказал он на аппаратном совещании. Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за тушение возгорания, а также медиков за оказанную помощь раненым. Он добавил, что дополнительная информация о пострадавших и их состоянии оглашаться не будет по "понятным причинам".Как сообщало Минобороны, сегодня ночью Киев атаковал десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами. Российские средства ПВО сбили семь ракет. Повреждения получили два корабля, находящиеся в ремонте. При этом патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катеры.По предварительным данным, которые приводил Развожаев, в результате украинского удара пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html

https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html

россия

севастополь

киев

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киев, белгородская область, вооруженные силы украины