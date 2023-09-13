https://ria.ru/20230913/povestki-1896211745.html

На Украине студентам второго высшего начали вручать повестки

На Украине студентам второго высшего начали вручать повестки - РИА Новости, 13.09.2023

На Украине студентам второго высшего начали вручать повестки

Житомирский военкомат отказал в отсрочке от мобилизации студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза, вручив ему повестку, передает украинское... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:07

2023-09-13T21:07

2023-09-13T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

федор вениславский

владимир зеленский

верховная рада украины

владислав селезнев

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Житомирский военкомат отказал в отсрочке от мобилизации студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза, вручив ему повестку, передает украинское издание "Страна.ua". Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что парламент зарегистрировал законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. "Несмотря на то, что законопроект Федора Вениславского, который сужает право студентов на отсрочку от мобилизации, еще не принят, территориальные центры комплектации уже перестали согласовывать отсрочки для студентов, которые подпадают под этот документ в случае его принятия. Житомирский ТЦК (территориальный центр комплектации - военкомат) отказал в отсрочке от мобилизации студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза, ссылаясь на проект Вениславского. Студенту вручили повестку и отправили на медкомиссию", - пишет издание в своем телеграм-канале со ссылкой доцента Житомирского университета имени Ивана Франко Елену Овдиюк. Отмечается, что это не единичный случай, когда студенты возрастом старше 30 лет являлись в военкомат обновить документы и получали повестки вместо отсрочки. Комитет Верховной рады по вопросам европейской интеграции в свою очередь заявляет, что законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование не соответствует европейскому праву, нарушает принципы равенства и недискриминации. "Лица, которые упомянуты в законопроекте, имеют равные права и обязанности и должны рассчитывать на одинаковое отношение в одинаковых случаях, без какого-либо деления по принципу возраста или уровня предыдущего полученного образования", - приводит текст письма комитета издание "Страна.ua". В конце августа Вениславский заявлял, что считает справедливым отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. При этом депутат отмечал, что на Украине с февраля 2022 года выросло число абитуриентов старше 30 лет. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230909/sluzhba-1895250042.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины, владислав селезнев