Рейтинг@Mail.ru
В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/postavki-1896158679.html
В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России
В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России - РИА Новости, 13.09.2023
В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:51
2023-09-13T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
москва
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896031789_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_9c53a9966fafc5c9f3aa774f7b2018ef.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Призыв прозвучал на фоне первого с 2019 года визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общее время встречи лидеров государств составило около 6 часов, из которых около четырех часов заняли непосредственно переговоры. "Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по (поставке) оружия и выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия", - приводит телеканал слова представителя. КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
россия
пхеньян
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896031789_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_48f4cb969584c89e5bf0672397172f1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, москва, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Москва, Риши Сунак
В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России

Sky News: в офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
Призыв прозвучал на фоне первого с 2019 года визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общее время встречи лидеров государств составило около 6 часов, из которых около четырех часов заняли непосредственно переговоры.
"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по (поставке) оружия и выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия", - приводит телеканал слова представителя.
КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия строит троянского коня
6 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинМоскваРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала