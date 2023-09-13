В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России
Sky News: в офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
Призыв прозвучал на фоне первого с 2019 года визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общее время встречи лидеров государств составило около 6 часов, из которых около четырех часов заняли непосредственно переговоры.
"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по (поставке) оружия и выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия", - приводит телеканал слова представителя.
КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.