https://ria.ru/20230913/postavki-1896158679.html

В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России

В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России - РИА Новости, 13.09.2023

В офисе Сунака призвали КНДР прекратить переговоры о продаже оружия России

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:51

2023-09-13T16:51

2023-09-13T16:51

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риши сунак

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить все переговоры с Россией о якобы возможной продаже Москве северокорейского оружия, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Призыв прозвучал на фоне первого с 2019 года визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общее время встречи лидеров государств составило около 6 часов, из которых около четырех часов заняли непосредственно переговоры. "Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по (поставке) оружия и выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия", - приводит телеканал слова представителя. КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

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в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, москва, риши сунак