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Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
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16:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/pomosch-1896154890.html
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ
Дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована, при этом возможная потеря поддержки со стороны США приведет к куда более... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:41
2023-09-13T16:41
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована, при этом возможная потеря поддержки со стороны США приведет к куда более драматичным последствиям, чем потеря европейской помощи, считают авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs. "Дальнейшая приверженность Запада Украине не может быть гарантирована. Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины", - говорится в статье. Авторы материала отмечают, что если в ЕС поддержка Украины ослабнет, то у Киева все равно останется прочный фундамент в лице США. При этом отмечается, что потеря помощи из Вашингтона "имела бы куда более драматичный эффект", поскольку все военные обязательства США перед Киевом соответствуют совокупным военным обязательствам ЕС перед ним же. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ

Foreign Affairs: потеря Киевом поддержки США приведет к серьезным последствиям

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована, при этом возможная потеря поддержки со стороны США приведет к куда более драматичным последствиям, чем потеря европейской помощи, считают авторы статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs.
"Дальнейшая приверженность Запада Украине не может быть гарантирована. Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины", - говорится в статье.
Авторы материала отмечают, что если в ЕС поддержка Украины ослабнет, то у Киева все равно останется прочный фундамент в лице США. При этом отмечается, что потеря помощи из Вашингтона "имела бы куда более драматичный эффект", поскольку все военные обязательства США перед Киевом соответствуют совокупным военным обязательствам ЕС перед ним же.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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