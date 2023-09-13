https://ria.ru/20230913/polsha-1896140589.html

Польша начала оценку ущерба, якобы полученного ею от СССР во Второй мировой

Польша начала оценку ущерба, якобы полученного ею от СССР во Второй мировой - РИА Новости, 13.09.2023

Польша начала оценку ущерба, якобы полученного ею от СССР во Второй мировой

Специальная рабочая группа начнет на следующей неделе оценку ущерба, понесенного Польшей по вине СССР во время Второй мировой войны, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:04

2023-09-13T16:04

2023-09-13T16:04

в мире

польша

россия

варшава

олег тяпкин

дмитрий медведев

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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Специальная рабочая группа начнет на следующей неделе оценку ущерба, понесенного Польшей по вине СССР во время Второй мировой войны, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР. "Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу", - сказал Мулярчик. По его словам, официальное начало деятельности рабочей группы состоится во время конференции в Прушкове под Варшавой 19-20 сентября; в ней примут участие "десятки польских ученых, а также из других стран, в том числе из Украины". Замглавы МИД подчеркнул, что они должны подготовить сводные отчеты, целью которых является создание общего доклада о потерях. Муларчик отметил, что работа группы по подготовке доклада затруднена "из-за того, что Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза". Ранее он же заявлял, что Польша хочет до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России. До этого власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий". Ранее МИД РФ заявлял о "двуличии политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявления Польши о возмещении ей Россией "военных потерь" в период Второй мировой войны, предложив ответить отказом или выставить им встречный счёт за всё, что СССР передал Польше в период социализма. В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.

https://ria.ru/20230913/polsha-1896071974.html

https://ria.ru/20230913/zerno-1896119450.html

https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, варшава, олег тяпкин, дмитрий медведев