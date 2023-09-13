https://ria.ru/20230913/polsha-1896071974.html

СМИ: в Польше выросло число предприятий, принадлежащих россиянам

СМИ: в Польше выросло число предприятий, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: в Польше выросло число предприятий, принадлежащих россиянам

Число предприятий в Польше, принадлежащих россиянам, после введения антироссийских санкций не снижается, а, наоборот, растет, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:22

2023-09-13T12:22

2023-09-13T12:22

экономика

польша

россия

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Число предприятий в Польше, принадлежащих россиянам, после введения антироссийских санкций не снижается, а, наоборот, растет, сообщает издание Rzeczpospolita. "Польские санкции заблокировали лишь часть крупнейших российских предприятий. Тем временем на 40% увеличилось количество российских предпринимателей в нашей стране", - говорится в публикации. По данным Rzeczpospolita, только три российских предпринимателя прекратили деятельность в Польше после того, как их дочерние компании подверглись санкциям, которые не позволяли им вести в Польше какую-либо хозяйственную деятельность. Речь идет о Викторе Вексельберге, Михаиле Фридмане и Алексее Мордашове. "Подавляющее большинство российских субъектов, подпавших под санкции... по-прежнему остаются в Польше, хотя и не ведут хозяйственную деятельность. Более того, в нашей стране за год появилось более 400 новых компаний, принадлежащих россиянам", - говорится в сообщении. "Оказывается, что, несмотря на санкции, в том числе и стран ЕС, российский бизнес в Польше процветает", - заявляет издание. По данным Rzeczpospolita, число активных и приостановивших деятельность компаний, в которых владельцем является лицо, имеющее российское гражданство, в настоящее время составляет 1732. При этом в 1315 случаях речь идет о лицах, имеющих исключительно российское гражданство. Ранее сообщалось, что Польша ввела принудительное управление активами компаний "Новатэк", "Газпром", а также трех компаний, принадлежащих предпринимателю Вячеславу Кантору. Кроме того, Польша ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным властей, являются граждане РФ Сергей Колесников и Игорь Рыбаков. Польша 26 апреля опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

https://ria.ru/20230911/rossiya-1895498983.html

https://ria.ru/20230830/vliyanie-1893123702.html

польша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, польша, россия, санкции в отношении россии