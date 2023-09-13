https://ria.ru/20230913/pogoda-1896078591.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 13.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, которые подтолкнут рост грибов на выходных, а в субботу и в воскресенье в столице ожидается повышение... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:42
2023-09-13T12:42
2023-09-13T12:42
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, которые подтолкнут рост грибов на выходных, а в субботу и в воскресенье в столице ожидается повышение климатической нормы, без осадков и до плюс 21 градуса, сообщила сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, в выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но на смену одного антициклона придет другой. "Смена характера погоды, вторжение более прохладного воздуха у нас произойдет днём в пятницу и в ночь на субботу. Поэтому пятничный день будет еще довольно тёплый с дневной температурой где-то плюс 20 градусов, но уже начнутся небольшие кратковременные дожди. Что касается температуры, то в пятницу максимальная температура будет где-то плюс 18-20 градусов", - заявила она. Позднякова отметила, что в субботу за счёт того что в столицу придет прохладный воздух с северным ветром, дневная температура будет плюс 17-19 градусов, но зато ночь будет довольно теплая, в Москве будет минимальная температура плюс 10-12 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов. То есть ночь будет на пару градусов теплее, чем ночь на пятницу. "Южный ветер сменится северо-западным и это мы ощутим, потому что будет такая приятная прохлада, а днём в субботу осадков уже не ожидается. В воскресенье на все сутки переменная область без осадков, минимальная температура вновь понизится, она будет в пределах плюс 4-9 градусов, а вот дневная температура за счёт солнечного прогрева составит плюс 16-21 градусов по региону", - подчеркнула синоптик. Специалист также добавила, что в субботу и воскресенье фон температуры останется выше климатической нормы на два-три градуса. "А те дожди, которые у нас пройдут днём в пятницу, они будут во благо тем людям, которые в субботу и воскресенье собираются за грибами. Они подтолкнут рост грибов", - отметила Позднякова.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Позднякова: в пятницу в Москве пройдет дождь, в выходные будет теплее нормы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, которые подтолкнут рост грибов на выходных, а в субботу и в воскресенье в столице ожидается повышение климатической нормы, без осадков и до плюс 21 градуса, сообщила сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, в выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но на смену одного антициклона придет другой.
«
"Смена характера погоды, вторжение более прохладного воздуха у нас произойдет днём в пятницу и в ночь на субботу. Поэтому пятничный день будет еще довольно тёплый с дневной температурой где-то плюс 20 градусов, но уже начнутся небольшие кратковременные дожди. Что касается температуры, то в пятницу максимальная температура будет где-то плюс 18-20 градусов", - заявила она.
Позднякова отметила, что в субботу за счёт того что в столицу придет прохладный воздух с северным ветром, дневная температура будет плюс 17-19 градусов, но зато ночь будет довольно теплая, в Москве будет минимальная температура плюс 10-12 градусов, по Московской области
плюс 7-12 градусов. То есть ночь будет на пару градусов теплее, чем ночь на пятницу.
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"Южный ветер сменится северо-западным и это мы ощутим, потому что будет такая приятная прохлада, а днём в субботу осадков уже не ожидается. В воскресенье на все сутки переменная область без осадков, минимальная температура вновь понизится, она будет в пределах плюс 4-9 градусов, а вот дневная температура за счёт солнечного прогрева составит плюс 16-21 градусов по региону", - подчеркнула синоптик.
Специалист также добавила, что в субботу и воскресенье фон температуры останется выше климатической нормы на два-три градуса.
«
"А те дожди, которые у нас пройдут днём в пятницу, они будут во благо тем людям, которые в субботу и воскресенье собираются за грибами. Они подтолкнут рост грибов", - отметила Позднякова.
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