https://ria.ru/20230913/pogoda-1896078591.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 13.09.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, которые подтолкнут рост грибов на выходных, а в субботу и в воскресенье в столице ожидается повышение... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:42

2023-09-13T12:42

2023-09-13T12:42

общество

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0308baf02558ef5a971bfb5b304b07da.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, которые подтолкнут рост грибов на выходных, а в субботу и в воскресенье в столице ожидается повышение климатической нормы, без осадков и до плюс 21 градуса, сообщила сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, в выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но на смену одного антициклона придет другой. "Смена характера погоды, вторжение более прохладного воздуха у нас произойдет днём в пятницу и в ночь на субботу. Поэтому пятничный день будет еще довольно тёплый с дневной температурой где-то плюс 20 градусов, но уже начнутся небольшие кратковременные дожди. Что касается температуры, то в пятницу максимальная температура будет где-то плюс 18-20 градусов", - заявила она. Позднякова отметила, что в субботу за счёт того что в столицу придет прохладный воздух с северным ветром, дневная температура будет плюс 17-19 градусов, но зато ночь будет довольно теплая, в Москве будет минимальная температура плюс 10-12 градусов, по Московской области плюс 7-12 градусов. То есть ночь будет на пару градусов теплее, чем ночь на пятницу. "Южный ветер сменится северо-западным и это мы ощутим, потому что будет такая приятная прохлада, а днём в субботу осадков уже не ожидается. В воскресенье на все сутки переменная область без осадков, минимальная температура вновь понизится, она будет в пределах плюс 4-9 градусов, а вот дневная температура за счёт солнечного прогрева составит плюс 16-21 градусов по региону", - подчеркнула синоптик. Специалист также добавила, что в субботу и воскресенье фон температуры останется выше климатической нормы на два-три градуса. "А те дожди, которые у нас пройдут днём в пятницу, они будут во благо тем людям, которые в субботу и воскресенье собираются за грибами. Они подтолкнут рост грибов", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова