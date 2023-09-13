Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/pogoda-1896010053.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:08
2023-09-13T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96101/26/961012673_0:116:3083:1850_1920x0_80_0_0_ae505636557e1e09198641a45a43fc58.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очередной погожий денёк "бабьего лета". В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметр ртутного столба. "Что касается магнитных бурь, которые накануне в темное время суток вызвали северное сияние во многих регионах, магнитные бури стихают, геомагнитное поле будет слабовозмущенным", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96101/26/961012673_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f9897ae36e769a3f7b6e9e757ee330a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: в Москве в среду продолжится бабье лето, без осадков и до 21 градуса

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБабье лето в Москве
Бабье лето в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Бабье лето в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очередной погожий денёк "бабьего лета". В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметр ртутного столба.
"Что касается магнитных бурь, которые накануне в темное время суток вызвали северное сияние во многих регионах, магнитные бури стихают, геомагнитное поле будет слабовозмущенным", - добавил синоптик.
Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Москвичам пообещали долгое бабье лето
6 сентября, 12:19
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала