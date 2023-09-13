https://ria.ru/20230913/pogoda-1896010053.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:08

2023-09-13T08:08

2023-09-13T08:08

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очередной погожий денёк "бабьего лета". В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметр ртутного столба. "Что касается магнитных бурь, которые накануне в темное время суток вызвали северное сияние во многих регионах, магнитные бури стихают, геомагнитное поле будет слабовозмущенным", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"