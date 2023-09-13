https://ria.ru/20230913/pogoda-1896010053.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 13.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:08
2023-09-13T08:08
2023-09-13T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96101/26/961012673_0:116:3083:1850_1920x0_80_0_0_ae505636557e1e09198641a45a43fc58.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очередной погожий денёк "бабьего лета". В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметр ртутного столба. "Что касается магнитных бурь, которые накануне в темное время суток вызвали северное сияние во многих регионах, магнитные бури стихают, геомагнитное поле будет слабовозмущенным", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96101/26/961012673_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f9897ae36e769a3f7b6e9e757ee330a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: в Москве в среду продолжится бабье лето, без осадков и до 21 градуса
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве в среду продолжится "бабье лето", ожидается до плюс 21 и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт очередной погожий денёк "бабьего лета". В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21, по области плюс 17 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается юго-восточный, южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметр ртутного столба.
"Что касается магнитных бурь, которые накануне в темное время суток вызвали северное сияние во многих регионах, магнитные бури стихают, геомагнитное поле будет слабовозмущенным", - добавил синоптик.
Москвичам пообещали долгое бабье лето