https://ria.ru/20230913/pogoda-1896009428.html
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени - РИА Новости, 13.09.2023
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе, на полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:04
2023-09-13T08:04
2023-09-13T08:04
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе, на полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве было плюс 7,3 градуса, это чуть теплее, чем накануне.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Синоптик Тишковец: минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе, на полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Москве было плюс 7,3 градуса, это чуть теплее, чем накануне.
Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России