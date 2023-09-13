https://ria.ru/20230913/pogoda-1896009428.html

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени - РИА Новости, 13.09.2023

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе, на полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:04

2023-09-13T08:04

2023-09-13T08:04

москва

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе, на полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве было плюс 7,3 градуса, это чуть теплее, чем накануне.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода