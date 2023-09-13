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При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека - РИА Новости, 13.09.2023
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:57
2023-09-13T16:57
2023-09-13T16:57
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 сентября по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Калининский район: в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1956, 1993 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20230816/mina-1890346000.html
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения при подрыве взрывоопасного предмета в Донецке