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При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/podryv-1896161340.html
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека - РИА Новости, 13.09.2023
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:57
2023-09-13T16:57
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 сентября по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Калининский район: в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1956, 1993 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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донецк
калининский район
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При подрыве взрывоопасного предмета в Донецке пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения при подрыве взрывоопасного предмета в Донецке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 сентября по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Калининский район: в результате подрыва на ВОП ранены мужчины 1956, 1993 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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