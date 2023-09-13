https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896165653.html

В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа

В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа - РИА Новости, 13.09.2023

В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа

Более 450 тысяч жителей Московской области на данный момент сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:16

2023-09-13T17:16

2023-09-13T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

грипп в россии

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1920x0_80_0_0_a36d567c00c58b621a30f7f444f7599e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 450 тысяч жителей Московской области на данный момент сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, работающих в оживленных местах – вблизи ж/д станций, торговых центров, автовокзалов. "Сейчас вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались свыше 450 тысяч человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале уточняется, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик убедится в отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. На сайте министерства здравоохранения Подмосковья можно ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов. Сделать прививку в поликлинике возможно по предварительной записи на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , грипп в россии, вакцинация