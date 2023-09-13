https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896165653.html
В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа
В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа - РИА Новости, 13.09.2023
В Подмосковье более 450 тысяч человек привились от гриппа
Более 450 тысяч жителей Московской области на данный момент сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:16
2023-09-13T17:16
2023-09-13T17:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
грипп в россии
вакцинация
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 450 тысяч жителей Московской области на данный момент сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, работающих в оживленных местах – вблизи ж/д станций, торговых центров, автовокзалов. "Сейчас вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались свыше 450 тысяч человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале уточняется, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик убедится в отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. На сайте министерства здравоохранения Подмосковья можно ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов. Сделать прививку в поликлинике возможно по предварительной записи на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , грипп в россии, вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Грипп в России, Вакцинация
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 450 тысяч жителей Московской области на данный момент сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, работающих в оживленных местах – вблизи ж/д станций, торговых центров, автовокзалов.
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"Сейчас вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались свыше 450 тысяч человек", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
, ее слова приводит пресс-служба.
В материале уточняется, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик убедится в отсутствии противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
На сайте министерства здравоохранения Подмосковья можно ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов. Сделать прививку в поликлинике возможно по предварительной записи на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.