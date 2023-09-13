https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896101685.html
Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья
Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2023
Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья
Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима (ТВР) на чердаках и крышах в более 3,9 тысячи многоквартирных домов (МКД)... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:11
2023-09-13T14:11
2023-09-13T14:11
новости подмосковья
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черноголовка
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госжилинспекция
температура
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима (ТВР) на чердаках и крышах в более 3,9 тысячи многоквартирных домов (МКД) Московской области со скатными кровлями, эти объекты включены в план работ по восстановлению ТВР, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья. В 2,3 тысячи МКД управляющие организации справились со всем перечнем мероприятий, в остальных были выданы задания по устранению нарушений. Нормализовать температурно-влажностный режим нужно в домах со скатными чердачными кровлями. Там прошедшей зимой фиксировали протечки и избыточную наледь. Восстановление нормативного ТВР сокращает теплопотери, предотвращает появление конденсата и сосулек, продлевает срок службы всех элементов МКД. Как отметили в пресс-службе, без нарушений в 2023 году обошлись в муниципальных образованиях: Молодежный, Талдомский и Черноголовка. Самое большое количество проверенных домов в следующих городских округах: Люберцы (247), Подольск (207), Пушкинский (181), Коломна (174), Воскресенск (162), Одинцовский (155), Электросталь (150), Балашиха (132). На данный момент 100% выявленных недочетов устранили управляющие компании 16 муниципалитетов: Пушкинский, Одинцовский, Шатура, Королев, Волоколамский, Дмитровский, Павловский Посад и других. Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина уточнила, что ведомством был специально разработан комплекс по восстановлению температурно-влажностного режима. Это определенная подушка безопасности от температурных перепадов. "Создает такой режим грамотное содержание конструктивных элементов и систем здания, куда входят вентиляция, тепло- и гидроизоляция на чердаках и кровлях. В дорожную карту включили дома, по которым были серьезные жалобы прошлой зимой", - сказала Федина, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896080243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), черноголовка, люберцы, госжилинспекция, температура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Черноголовка, Люберцы, Госжилинспекция, Температура
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима (ТВР) на чердаках и крышах в более 3,9 тысячи многоквартирных домов (МКД) Московской области со скатными кровлями, эти объекты включены в план работ по восстановлению ТВР, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
В 2,3 тысячи МКД управляющие организации справились со всем перечнем мероприятий, в остальных были выданы задания по устранению нарушений. Нормализовать температурно-влажностный режим нужно в домах со скатными чердачными кровлями. Там прошедшей зимой фиксировали протечки и избыточную наледь. Восстановление нормативного ТВР сокращает теплопотери, предотвращает появление конденсата и сосулек, продлевает срок службы всех элементов МКД.
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Как отметили в пресс-службе, без нарушений в 2023 году обошлись в муниципальных образованиях: Молодежный, Талдомский и Черноголовка
. Самое большое количество проверенных домов в следующих городских округах: Люберцы
(247), Подольск
(207), Пушкинский (181), Коломна
(174), Воскресенск
(162), Одинцовский (155), Электросталь
(150), Балашиха
(132).
На данный момент 100% выявленных недочетов устранили управляющие компании 16 муниципалитетов: Пушкинский, Одинцовский, Шатура
, Королев
, Волоколамский, Дмитровский, Павловский Посад
и других.
Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина уточнила, что ведомством был специально разработан комплекс по восстановлению температурно-влажностного режима. Это определенная подушка безопасности от температурных перепадов.
"Создает такой режим грамотное содержание конструктивных элементов и систем здания, куда входят вентиляция, тепло- и гидроизоляция на чердаках и кровлях. В дорожную карту включили дома, по которым были серьезные жалобы прошлой зимой", - сказала Федина, ее слова приводит пресс-служба.