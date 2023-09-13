https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896101685.html

Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья

Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья - РИА Новости, 13.09.2023

Восстановление режима температуры проверили в 4000 многоэтажек Подмосковья

Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима (ТВР) на чердаках и крышах в более 3,9 тысячи многоквартирных домов (МКД)... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:11

2023-09-13T14:11

2023-09-13T14:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

черноголовка

люберцы

госжилинспекция

температура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896099812_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_04091afd8b800d0924f8e4e0acd589aa.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима (ТВР) на чердаках и крышах в более 3,9 тысячи многоквартирных домов (МКД) Московской области со скатными кровлями, эти объекты включены в план работ по восстановлению ТВР, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья. В 2,3 тысячи МКД управляющие организации справились со всем перечнем мероприятий, в остальных были выданы задания по устранению нарушений. Нормализовать температурно-влажностный режим нужно в домах со скатными чердачными кровлями. Там прошедшей зимой фиксировали протечки и избыточную наледь. Восстановление нормативного ТВР сокращает теплопотери, предотвращает появление конденсата и сосулек, продлевает срок службы всех элементов МКД. Как отметили в пресс-службе, без нарушений в 2023 году обошлись в муниципальных образованиях: Молодежный, Талдомский и Черноголовка. Самое большое количество проверенных домов в следующих городских округах: Люберцы (247), Подольск (207), Пушкинский (181), Коломна (174), Воскресенск (162), Одинцовский (155), Электросталь (150), Балашиха (132). На данный момент 100% выявленных недочетов устранили управляющие компании 16 муниципалитетов: Пушкинский, Одинцовский, Шатура, Королев, Волоколамский, Дмитровский, Павловский Посад и других. Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина уточнила, что ведомством был специально разработан комплекс по восстановлению температурно-влажностного режима. Это определенная подушка безопасности от температурных перепадов. "Создает такой режим грамотное содержание конструктивных элементов и систем здания, куда входят вентиляция, тепло- и гидроизоляция на чердаках и кровлях. В дорожную карту включили дома, по которым были серьезные жалобы прошлой зимой", - сказала Федина, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896080243.html

московская область (подмосковье)

черноголовка

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), черноголовка, люберцы, госжилинспекция, температура