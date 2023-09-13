https://ria.ru/20230913/plennyy-1895994981.html

Пленный рассказал, как командиры ВСУ отправляют подчиненных на гибель

Пленный рассказал, как командиры ВСУ отправляют подчиненных на гибель - РИА Новости, 13.09.2023

Пленный рассказал, как командиры ВСУ отправляют подчиненных на гибель

Командование ВСУ обманывает личный состав, отправляя его на самоубийственные миссии, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Александр Скалацкий. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:12

2023-09-13T05:12

2023-09-13T05:12

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Командование ВСУ обманывает личный состав, отправляя его на самоубийственные миссии, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Александр Скалацкий. "Очень много 300-х (раненых – ред.), 200-х (погибших – ред.), очень много потерь. Морально уставшие все, надоело воевать", – сказал он. По его словам, командование обращается с подчиненными "не очень, грубо". "Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо. Получается, когда сказали занять позицию и мы пришли в дом, он сказал: "Я "птичку" (беспилотник – ред.) запустил, она пролетела и осмотрела все". Сказал, что все чисто, можно идти. Мы прошли буквально 150 метров под обстрелами, пришли – и там стояли пацаны (российские военные – ред.). Они говорят, что они видели, как мы шли. Обманул наш командир. Сказал, что чисто, в погребе сидите, два дня – и вас поменяют", - рассказал украинский военный. При этом никакой боевой подготовки, по его словам, он не проходил. "Нас не готовили, сказали, поедьте, там посидите два-три дня, и вас вернут, ну, поменяют. Я в первый раз вообще так столкнулся с российскими солдатами. До этого два раза нас везли на какую-то "зеленку". Раз очередями 30 патронов выстрелили и второй – одиночными, вот и все. За 33 года я вот все, что стрелял за свою жизнь", - рассказал Александр Скалацкий. Служить мужчина не хотел, пытался избежать призыва, работал поваром, рассказал он. "Повестку дали на блокпосте и сказали явиться в военкомат. Сказали, проходи комиссию и приходи с уже пройденной. Хотел по здоровью как-то (избежать призыва – ред.), и чуть не получилось. Мало времени было. Я работал в европейско-японской кухне поваром. Готовил суши и пиццу. Есть жена, есть двое детей. Последний раз созванивался восемь дней назад. Они очень сильно переживают. Мама у меня старая, 76 лет, тоже переживает. Знает она про меня или нет, сказало ли наше руководство. Наверное, сказали, что неизвестно где. Руководство информацию не передает родным", - сказал пленный украинец. Сослуживцам Александр Скалацкий рекомендует сдаться в плен. "Всем говорю: лучше сдавайтесь в плен, если хотите быть живыми. Здесь обращаются хорошо, кушать дают, спим… Все нормально", - сказал пленный.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины, украина