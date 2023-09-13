https://ria.ru/20230913/peregovory-1896060771.html

Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ

Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:40

2023-09-13T11:40

2023-09-13T12:02

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. Лидер Северной Кореи прибыл на космодром Восточный в среду. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2". Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC news ведут текстовые трансляции о встрече, ссылка на которые опубликована на главных страницах сайта. Японский телеканал HNK также ведет трансляцию на главой странице сайта. Кроме того, телеканал опубликовал интервью с представителем японского правительства о том, что власти страны очень внимательно следят на развитием событий. Французский телеканал BFMTV, газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главых страницах своих сайтов. Итальянская газета La Repubblica, британский телеканал Sky News и газета Guardian также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР. Не обошли переговоры стороной и арабские издания, в частности, о встрече пишут телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте 2023-09-13T11:40 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, ким чен ын