Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ
Встреча глав России и КНДР оказалась на первых полосах мировых изданий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий.
Лидер Северной Кореи прибыл на космодром Восточный в среду. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".
Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC news ведут текстовые трансляции о встрече, ссылка на которые опубликована на главных страницах сайта.
Японский телеканал HNK также ведет трансляцию на главой странице сайта. Кроме того, телеканал опубликовал интервью с представителем японского правительства о том, что власти страны очень внимательно следят на развитием событий.
Итальянская газета La Repubblica, британский телеканал Sky News и газета Guardian также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР.
Не обошли переговоры стороной и арабские издания, в частности, о встрече пишут телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".