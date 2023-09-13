Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 13.09.2023 (обновлено: 12:02 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896060771.html
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:40
2023-09-13T12:02
в мире
россия
владимир путин
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896032969_0:233:3088:1970_1920x0_80_0_0_380be001e52151e862984121e677d185.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. Лидер Северной Кореи прибыл на космодром Восточный в среду. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2". Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC news ведут текстовые трансляции о встрече, ссылка на которые опубликована на главных страницах сайта. Японский телеканал HNK также ведет трансляцию на главой странице сайта. Кроме того, телеканал опубликовал интервью с представителем японского правительства о том, что власти страны очень внимательно следят на развитием событий. Французский телеканал BFMTV, газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главых страницах своих сайтов. Итальянская газета La Repubblica, британский телеканал Sky News и газета Guardian также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР. Не обошли переговоры стороной и арабские издания, в частности, о встрече пишут телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына
Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте
2023-09-13T11:40
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896032969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4743a5181f232b18b3432a97a97bd83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, ким чен ын
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Встреча Путина и Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых СМИ

Встреча глав России и КНДР оказалась на первых полосах мировых изданий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий.
Лидер Северной Кореи прибыл на космодром Восточный в среду. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".
Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC news ведут текстовые трансляции о встрече, ссылка на которые опубликована на главных страницах сайта.
Японский телеканал HNK также ведет трансляцию на главой странице сайта. Кроме того, телеканал опубликовал интервью с представителем японского правительства о том, что власти страны очень внимательно следят на развитием событий.
Французский телеканал BFMTV, газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главых страницах своих сайтов.
Итальянская газета La Repubblica, британский телеканал Sky News и газета Guardian также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР.
Не обошли переговоры стороной и арабские издания, в частности, о встрече пишут телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
Вчера, 00:30
 
В миреРоссияВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала