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Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023
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09:26 13.09.2023 (обновлено: 10:45 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896022466.html
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон, министр... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:26
2023-09-13T10:45
в мире
россия
ким чен ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР, генерал армии сухопутных войск КНДР Кан Сун Нам принимают участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на площадке космодрома Восточный. Также со стороны делегации Северной Кореи в переговорах участвуют секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ен, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Тхэ Сон, заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный в среду.
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россия
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Екатерина Зайцева
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, цой сон хи, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея)
Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына

В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют представители МИД и армии КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны КНДР Кан Сун Нам, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. 13 сентября 2023
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны КНДР Кан Сун Нам, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. 13 сентября 2023
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР, генерал армии сухопутных войск КНДР Кан Сун Нам принимают участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на площадке космодрома Восточный.
Также со стороны делегации Северной Кореи в переговорах участвуют секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ен, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Тхэ Сон, заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль.
Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.
Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный в среду.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын отметил славу первых покорителей космоса из СССР
09:20
 
В миреРоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинЦой Сон ХиКНДР (Северная Корея)
 
 
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