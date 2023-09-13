https://ria.ru/20230913/peregovory-1896022466.html

Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023

Главы МИД и Минобороны КНДР участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон, министр... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:26

2023-09-13T09:26

2023-09-13T10:45

в мире

россия

ким чен ын

владимир путин

цой сон хи

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР, генерал армии сухопутных войск КНДР Кан Сун Нам принимают участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на площадке космодрома Восточный. Также со стороны делегации Северной Кореи в переговорах участвуют секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ен, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Тхэ Сон, заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный в среду.

https://ria.ru/20230913/kniga-1896020289.html

россия

кндр (северная корея)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, цой сон хи, кндр (северная корея)