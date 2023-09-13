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Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2023
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08:54 13.09.2023 (обновлено: 09:15 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896015593.html
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2023
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:54
2023-09-13T09:15
россия
ким чен ын
владимир путин
политика
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера, поговорить о ситуации в регионе. "Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - сказал Путин на переговорах с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
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Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много"
Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много"
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россия, ким чен ын, владимир путин, политика, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Политика, КНДР (Северная Корея)
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе

Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе и вопросы экономики

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера, поговорить о ситуации в регионе.
«
"Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - сказал Путин на переговорах с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Межгосударственные отношения России и КНДР
00:30
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинПолитикаКНДР (Северная Корея)
 
 
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