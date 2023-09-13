https://ria.ru/20230913/peregovory-1896015593.html

Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе

Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2023

Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:54

2023-09-13T08:54

2023-09-13T09:15

россия

ким чен ын

владимир путин

политика

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера, поговорить о ситуации в регионе. "Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - сказал Путин на переговорах с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html

россия

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много" Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много" 2023-09-13T08:54 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ким чен ын, владимир путин, политика, кндр (северная корея)