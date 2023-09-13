https://ria.ru/20230913/peregovory-1896015593.html
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе - РИА Новости, 13.09.2023
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:54
2023-09-13T08:54
2023-09-13T09:15
россия
ким чен ын
владимир путин
политика
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия и гуманитарного характера, поговорить о ситуации в регионе. "Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - сказал Путин на переговорах с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1895940036.html
россия
кндр (северная корея)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много"
Путин на встрече с Ким Чен Ыном: "Вопросов у нас много"
2023-09-13T08:54
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ким чен ын, владимир путин, политика, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Политика, КНДР (Северная Корея)
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе
Путин предложил Ким Чен Ыну обсудить ситуацию в регионе и вопросы экономики