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Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая в Москве - РИА Новости, 13.09.2023
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08:48 13.09.2023 (обновлено: 08:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896014617.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая в Москве
Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая в Москве - РИА Новости, 13.09.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая в Москве
Глава МИД КНР посетит Россию 18 сентября, проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:48
2023-09-13T08:57
москва
россия
сергей лавров
мария захарова
китай
ван и (политик)
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД КНР посетит Россию 18 сентября, проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восемнадцатого сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И. Планируется обсудить широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят укрепление взаимодействия на мировой арене, совместную работу в международных организациях и форумах, а также украинский кризис.
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москва, россия, сергей лавров, мария захарова, китай, ван и (политик), политика
Москва, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Китай, Ван И (политик), Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая в Москве

Лавров 18 сентября проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД КНР посетит Россию 18 сентября, проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Восемнадцатого сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И. Планируется обсудить широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что министры обсудят укрепление взаимодействия на мировой арене, совместную работу в международных организациях и форумах, а также украинский кризис.
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