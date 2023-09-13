https://ria.ru/20230913/pentagon-1896209678.html
Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара
Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара - РИА Новости, 13.09.2023
Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, потому что он, по ее словам, не справляется РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:47
2023-09-13T20:47
2023-09-13T20:48
в мире
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марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, потому что он, по ее словам, не справляется с работой. Инициатива оформлена как поправка к проекту военного бюджета и, как сообщила Грин, уже в среду поступит на голосование палаты представителей. "Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара", - гласит законопроект Грин. Она написала в социальной сети X (экс-Twitter), что Остин потерпел фиаско в качестве министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность США. Во главе Пентагона Остин получает более 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние издание Forbes оценило в семь миллионов долларов, большая часть которых была накоплена за время работы в советах директоров оборонных компаний.
https://ria.ru/20230901/kongressvuman-1893535654.html
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в мире, ллойд остин, сша, марджори тейлор грин, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, США, Марджори Тейлор Грин, Министерство обороны США
Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара
Конгрессвуман Грин предложила снизить зарплату главе Пентагона Остину до доллара