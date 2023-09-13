https://ria.ru/20230913/pentagon-1896209678.html

Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара

Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара - РИА Новости, 13.09.2023

Конгрессвуман предложила снизить зарплату главе Пентагона до одного доллара

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, потому что он, по ее словам, не справляется РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:47

2023-09-13T20:47

2023-09-13T20:48

в мире

ллойд остин

сша

марджори тейлор грин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, потому что он, по ее словам, не справляется с работой. Инициатива оформлена как поправка к проекту военного бюджета и, как сообщила Грин, уже в среду поступит на голосование палаты представителей. "Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара", - гласит законопроект Грин. Она написала в социальной сети X (экс-Twitter), что Остин потерпел фиаско в качестве министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность США. Во главе Пентагона Остин получает более 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние издание Forbes оценило в семь миллионов долларов, большая часть которых была накоплена за время работы в советах директоров оборонных компаний.

https://ria.ru/20230901/kongressvuman-1893535654.html

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в мире, ллойд остин, сша, марджори тейлор грин, министерство обороны сша