https://ria.ru/20230913/pensii-1896154793.html

Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО

Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО

Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с ноября этого года и далее ежемесячно – это коснется всех военных... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:41

2023-09-13T16:41

2023-09-13T17:15

специальная военная операция на украине

россия

общество

татьяна шевцова

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с ноября этого года и далее ежемесячно – это коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации, сообщили в среду в Минобороны России.В понедельник был опубликован указ президента России о том, что российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в спецоперации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска.Как пояснила замминистра обороны России Татьяна Шевцова, слова которой приводят в Минобороны, указ о выплатах позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат."Компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", - приводят слова Шевцовой в ведомстве.В соответствии с российским законодательством выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года производятся в ноябре текущего года.Замминистра добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации.

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россия, общество, татьяна шевцова