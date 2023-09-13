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Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 13.09.2023 (обновлено: 17:15 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pensii-1896154793.html
Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО
Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО
Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с ноября этого года и далее ежемесячно – это коснется всех военных... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:41
2023-09-13T17:15
специальная военная операция на украине
россия
общество
татьяна шевцова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с ноября этого года и далее ежемесячно – это коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации, сообщили в среду в Минобороны России.В понедельник был опубликован указ президента России о том, что российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в спецоперации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска.Как пояснила замминистра обороны России Татьяна Шевцова, слова которой приводят в Минобороны, указ о выплатах позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат."Компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", - приводят слова Шевцовой в ведомстве.В соответствии с российским законодательством выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года производятся в ноябре текущего года.Замминистра добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации.
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россия, общество, татьяна шевцова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Татьяна Шевцова
Минобороны разъяснило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО

МО РФ: военные в СВО начнут получать компенсации пенсий с ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с ноября этого года и далее ежемесячно – это коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации, сообщили в среду в Минобороны России.
В понедельник был опубликован указ президента России о том, что российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в спецоперации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию, равную 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска.
Как пояснила замминистра обороны России Татьяна Шевцова, слова которой приводят в Минобороны, указ о выплатах позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
"Компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", - приводят слова Шевцовой в ведомстве.
В соответствии с российским законодательством выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года производятся в ноябре текущего года.
Замминистра добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации.
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