https://ria.ru/20230913/passazhiroperevozki-1896105789.html

Новая система пассажироперевозок в Костроме заработала в рекордные сроки

Новая система пассажироперевозок в Костроме заработала в рекордные сроки - РИА Новости, 13.09.2023

Новая система пассажироперевозок в Костроме заработала в рекордные сроки

Новая система пассажирских перевозок в Костроме заработала в штатном режиме, сообщает Общественная палата Костромской области. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:41

2023-09-13T14:41

2023-09-13T14:41

костромская область

костромская область

кострома

россия

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новая система пассажирских перевозок в Костроме заработала в штатном режиме, сообщает Общественная палата Костромской области. Регион одним из первых в стране всего за два месяца провел масштабную модернизацию транспортной системы областного центра с внедрением брутто-контрактов. Одновременно был полностью обновлен автопарк пассажирского транспорта, запущена в работу новая маршрутная сеть, осуществлен переход на современную систему оплаты проезда. Реализована возможность бесплатных пересадок с одного автобуса на другой в течение часа. Новое тарифное меню включает в себя абонементы на 20, 50 и 100 поездок, льготные проездные для граждан старшего поколения, а также для всех школьников и студентов ссузов, говорится в сообщении. Кроме того, во всех автобусах установлена система видеомониторинга, работает региональный навигационный центр. Специально для Костромы было разработано мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать все автобусы, работающие на линиях, а также прокладывать оптимальные маршрут. Это позволило костромичам и гостям города практически полностью перейти на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. По последним данным, безналичным способом оплачивается 85% поездок в общественном транспорте Костромы. В июле картами оплачивали проезд 78% пассажиров, сообщает оператор перевозок Костромской области. Также представитель регионального оператора перевозок отметил, что новая транспортная система в Костроме ежедневно обеспечивает передвижение более 115 тысяч человек. Сегодня пассажиров в Костроме перевозят 229 новых автобусов, 52 из которых работают на газомоторном топливе. Процент выполнения перевозчиками пассажирских рейсов на сегодняшний день составил 97%. В первую очередь, это связано с увеличением штата водителей. "Очень хорошо поработали руководители транспортных предприятий по набору водителей. Это мы можем видеть по выпуску транспортных средств на линию. Например, сегодня согласно плану вышло уже 222 автобуса, а согласно брутто-контракту их должно быть 229. Второй момент - это работа оператора и его сотрудников, которые разъясняют, помогают, дают информацию. Можно сказать, что весь этот комплекс, так называемые пусконаладочные мероприятия, дали положительный эффект. Однозначно, работа будет и дальше совершенствоваться, все пожелания граждан, которые поступают, обрабатываются на 100%", - отметил руководитель регионального навигационного центра Костромской области Вадим Слюсаренко. О стабилизации работы общественного транспорта в Костроме говорит и снижение количества обращений пассажиров на "горячую линию", которая была организована еще в начале июня, за месяц до внедрения новой системы пассажирских перевозок. Если в начале работы колл-центра в день фиксировалось более тысячи обращений жителей, то в настоящее время – менее сотни звонков, приводит данные оператор перевозок. Ранее директор направления бизнес-блока ВЭБ.РФ Андрей Ли в беседе с РИА Новости отметил, что проходящая в Костроме транспортная реформа - наиболее действенный подход к организации работы городского общественного транспорта. "Это комплексная работа, требующая колоссального объема совместных усилий многих специалистов и большой политической смелости от руководства города и региона", - сказал Ли. Также директор направления бизнес-блока ВЭБ.РФ отметил, что на контрактную систему отношений должны постепенно перейти все города в стране. "Во многих городах эта система уже внедрена. И я, честно говоря, не знаю таких примеров, где бы на запуске реформы это проходило гладко. Особенно в тех городах, где преобладали частные перевозчики. При переходе на контрактную систему бывает много сбоев. Но все эти неприятности решаются и сглаживаются в течение нескольких месяцев", - заявил собеседник.

https://ria.ru/20230701/kostroma-1881624004.html

https://ria.ru/20230707/veb-1882776656.html

https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882758305.html

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Алёна Пава

костромская область, кострома, россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023, вэб.рф (вэб)