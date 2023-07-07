https://ria.ru/20230707/veb-1882776656.html

ВЭБ.РФ: транспортная реформа Костромы работает на качество перевозок

ВЭБ.РФ: транспортная реформа Костромы работает на качество перевозок - РИА Новости, 07.07.2023

ВЭБ.РФ: транспортная реформа Костромы работает на качество перевозок

Директор направления бизнес-блока ВЭБ.РФ Андрей Ли поддержал управленческие решения руководства Костромской области в сфере модернизации работы общественного... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:06

2023-07-07T13:06

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КОСТРОМА, 7 июл - РИА Новости. Директор направления бизнес-блока ВЭБ.РФ Андрей Ли поддержал управленческие решения руководства Костромской области в сфере модернизации работы общественного транспорта. Ранее администрация Костромской области сообщала, что в Костроме с 1 июля начала действовать новая система транспортного обслуживания населения, согласно которой перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за соблюдение расписания - с ними впервые заключены брутто-контракты. Сообщалось, что реализацию всего проекта по созданию в Костроме новой транспортной схемы взяли на себя областные власти после того, как администрация города заявила, что не может сделать это самостоятельно и обратилась за помощью к губернатору Сергею Ситникову и администрации Костромской области. Директор направления бизнес-блока ВЭБ.РФ Андрей Ли в беседе с РИА Новости отметил, что проходящая транспортная реформа - наиболее действенный подход к организации работы городского общественного транспорта. "Это комплексная работа, требующая колоссального объёма совместных усилий многих специалистов и большой политической смелости от руководства города и региона. Подготовка к этому занимает не менее полутора лет. Система брутто-контрактов балансирует все интересы, как со стороны заказчика перевозок, так и со стороны всех перевозчиков", - сказал Андрей Ли. По его словам, для города основными являются качество обслуживания пассажиров, точность соблюдения расписания, транспортная доступность. "Важно, чтобы автобусы ходили не только в часы пик, но и достаточно поздно и достаточно рано. Чтобы подвижной состав был новый, оснащенный современными система безопасности и оплаты проезда. Все работают на качество перевозок. В этом и есть основное отличие брутто-контрактов от остальных форм отношений", - подчеркнул собеседник. По словам эксперта, огромную роль в новой системе работы транспорта играет формирование единой цифровой платформы управления, которая позволяет осуществлять мониторинг ситуации, отслеживать передвижение общественного транспорта, контролировать оплату проезда, а также повысить безопасность перевозок. По словам эксперта, Кострома – не первый город в России, где внедрена такая система. Она успешно работает, в частности, в Твери, Перми, Новокузнецке. "На контрактную систему отношений должны постепенно перейти все города в стране. Во многих городах эта система уже внедрена. И я, честно говоря, не знаю таких примеров, где бы на запуске реформы это проходило гладко. Особенно в тех городах, где преобладали частные перевозчики. При переходе на контрактную систему бывает много сбоев. Но все эти неприятности решаются и сглаживаются в течение пары месяцев", - заявил собеседник, отметив, что сейчас в городах с брутто-контрактами проблем с пассажирскими перевозками нет.

https://ria.ru/20230705/tramvai-1882397637.html

https://ria.ru/20230628/kompanii-1880874862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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