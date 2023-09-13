https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896171898.html

В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР

В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР

Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:34

2023-09-13T17:34

2023-09-13T17:34

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это использовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Нам, конечно же, нужно оживляться после пандемийного периода, который имел место. Северная Корея была сильно закрыта. И (лидер КНДР) Ким Чен Ын рассказывал, почему она была закрыта, почему принимались такие жесткие меры. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы использовать это и придать новую динамику нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230913/postavki-1896158679.html

россия

кндр (северная корея)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин