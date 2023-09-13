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В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
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17:34 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896171898.html
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР
Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:34
2023-09-13T17:34
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это использовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Нам, конечно же, нужно оживляться после пандемийного периода, который имел место. Северная Корея была сильно закрыта. И (лидер КНДР) Ким Чен Ын рассказывал, почему она была закрыта, почему принимались такие жесткие меры. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы использовать это и придать новую динамику нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков.
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россия
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россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР

Песков: отношениям России и КНДР надо оживляться после пандемии

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР во Владивостоке
Флаги России и КНДР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это использовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Нам, конечно же, нужно оживляться после пандемийного периода, который имел место. Северная Корея была сильно закрыта. И (лидер КНДР) Ким Чен Ын рассказывал, почему она была закрыта, почему принимались такие жесткие меры. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы использовать это и придать новую динамику нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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