https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896171898.html
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР
Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:34
2023-09-13T17:34
2023-09-13T17:34
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Отношениям РФ и КНДР нужно оживляться после пандемии коронавируса, когда Северная Корея была сильно закрыта, постепенно ограничения снимаются, нужно это использовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Нам, конечно же, нужно оживляться после пандемийного периода, который имел место. Северная Корея была сильно закрыта. И (лидер КНДР) Ким Чен Ын рассказывал, почему она была закрыта, почему принимались такие жесткие меры. Но сейчас постепенно эти ограничения снимаются и возникает хорошая возможность для того, чтобы использовать это и придать новую динамику нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230913/postavki-1896158679.html
россия
кндр (северная корея)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин
В Кремле призвали оживлять отношения России и КНДР
Песков: отношениям России и КНДР надо оживляться после пандемии