https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896035948.html
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:18
2023-09-13T10:18
2023-09-13T10:18
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о сотрудничестве РФ и КНДР, он отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться. "Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), В мире
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
Песков: Россия и КНДР сотрудничают во благо двух народов, а не против кого-то
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о сотрудничестве РФ и КНДР, он отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться.
"Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией