https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896035948.html

Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков

Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023

Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков

Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:18

2023-09-13T10:18

2023-09-13T10:18

россия

дмитрий песков

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о сотрудничестве РФ и КНДР, он отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться. "Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".

https://ria.ru/20230913/kndr-1896031351.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире