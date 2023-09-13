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Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023
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10:18 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896035948.html
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:18
2023-09-13T10:18
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о сотрудничестве РФ и КНДР, он отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться. "Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
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россия
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россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), В мире
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков

Песков: Россия и КНДР сотрудничают во благо двух народов, а не против кого-то

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, двусторонние отношения не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о сотрудничестве РФ и КНДР, он отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности, все это тоже будет осуществляться.
"Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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