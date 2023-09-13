Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 13.09.2023 (обновлено: 22:35 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html
Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом
Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом - РИА Новости, 13.09.2023
Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:30
2023-09-13T22:35
германия
кенигсберг
литва
бундесвер германии
борис писториус
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846316933_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_8fa1561c92c68d61cc8150fa772ca02a.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности. В числе прочего Писториус обсуждал решение Германии разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи говорил о географическом положении прибалтийской республики. "Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией", — сказал министр обороны, добавив, что размещение немецкой бригады в Литве жизненно важно для безопасности этой страны. В июне Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО в количестве четырех тысяч солдат. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.
https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html
германия
кенигсберг
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846316933_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a64e2346515711063d54cef7a6cb14e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, кенигсберг, литва, бундесвер германии, борис писториус, нато, в мире
Германия, Кенигсберг, Литва, Бундесвер Германии, Борис Писториус, НАТО, В мире
Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Глава МО ФРГ Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности.
В числе прочего Писториус обсуждал решение Германии разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи говорил о географическом положении прибалтийской республики.
"Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией", — сказал министр обороны, добавив, что размещение немецкой бригады в Литве жизненно важно для безопасности этой страны.
В июне Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО в количестве четырех тысяч солдат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, 4 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
4 сентября, 16:40
 
ГерманияКенигсбергЛитваБундесвер ГерманииБорис ПисториусНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала