https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html

Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом - РИА Новости, 13.09.2023

Министр обороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:30

2023-09-13T21:30

2023-09-13T22:35

германия

кенигсберг

литва

бундесвер германии

борис писториус

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности. В числе прочего Писториус обсуждал решение Германии разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи говорил о географическом положении прибалтийской республики. "Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией", — сказал министр обороны, добавив, что размещение немецкой бригады в Литве жизненно важно для безопасности этой страны. В июне Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО в количестве четырех тысяч солдат. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html

германия

кенигсберг

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германия, кенигсберг, литва, бундесвер германии, борис писториус, нато, в мире