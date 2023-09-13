https://ria.ru/20230913/oruzhie-1896125104.html

Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера

Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера - РИА Новости, 13.09.2023

Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера

В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвинённых в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:15

2023-09-13T15:15

2023-09-13T15:28

в мире

лахти

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен – РИА Новости. В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвинённых в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых идея убийства главы правительства Санны Марин, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. "Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года", - говорится в сообщении. Полиция подозревает, что мужчины сформировали радикальную антииммиграционную крайне правую группу, которая также готовилась к террористическим преступлениям, уточняет издание. Группу подозревают в том, что она была способна производить функциональное автоматическое оружие с помощью 3D-печати. Полиция конфисковала четыре единицы огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере, функциональность которого может быть оспорена в зале суда, уточняет газета. Кроме того, обнаружено более 1,5 тысячи патронов к изготовленному на принтере оружию, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html

лахти

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в мире, лахти, санна марин