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Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера
Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера - РИА Новости, 13.09.2023
Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера
В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвинённых в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:15
2023-09-13T15:15
2023-09-13T15:28
в мире
лахти
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен – РИА Новости. В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвинённых в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых идея убийства главы правительства Санны Марин, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. "Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года", - говорится в сообщении. Полиция подозревает, что мужчины сформировали радикальную антииммиграционную крайне правую группу, которая также готовилась к террористическим преступлениям, уточняет издание. Группу подозревают в том, что она была способна производить функциональное автоматическое оружие с помощью 3D-печати. Полиция конфисковала четыре единицы огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере, функциональность которого может быть оспорена в зале суда, уточняет газета. Кроме того, обнаружено более 1,5 тысячи патронов к изготовленному на принтере оружию, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html
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в мире, лахти, санна марин
В мире, Лахти, Санна Марин
Трех финнов заподозрили в идее убить премьера оружием из 3D-принтера
Полиция заподозрила трех финнов в идее убить премьера оружием из 3D-принтера
ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен – РИА Новости.
В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвинённых в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых идея убийства главы правительства Санны Марин, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat
.
"Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года", - говорится в сообщении.
Полиция подозревает, что мужчины сформировали радикальную антииммиграционную крайне правую группу, которая также готовилась к террористическим преступлениям, уточняет издание.
Группу подозревают в том, что она была способна производить функциональное автоматическое оружие с помощью 3D-печати.
Полиция конфисковала четыре единицы огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере, функциональность которого может быть оспорена в зале суда, уточняет газета. Кроме того, обнаружено более 1,5 тысячи патронов к изготовленному на принтере оружию, говорится в сообщении.
Случаи покушений и убийств первых лиц государств и кандидатов в президенты